Vučević: Novosađani, osim nabavke 100 autobusa, očekujte i digitalizaciju javnog prevoza

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najavio je opsežne promene i uanpređivanje funkcionisanja gradskog prevoza u vojvođanskoj prestonici.

- Pored nabavke novih 100 autobusa svakako ćemo morati još raditi na gradskom prevozu, jer saobraćaj nam toliko raste da je neodrživo da se nastavi koncept da svi kolima dolaze u centar - rekao je Vučević.

-Zato i planiramo izgradnju novih, podzemnih garaža. Strateški plan je da radimo mnogo na javnom prevozu, da unapredimo biciklistički prevoz, da proširujemo pešačku zonu, da radimo sve ono što rade veliki evropski gradovi. Idemo na to da nađemo model kako da snizimo cenu đačkih i studentskih pokaznih karata, kako bi i to bio jedan od vidova podrške porodicama sa decom. Plan nam je da idemo na potpunu digitalizaciju javnog prevoza, u toku je nabavka softvera za elektronsku kupovinu karata, postavljamo nova modernija stajališta sa informativnim digitalnim tablama - dodao je on.