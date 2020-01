AQ: Bavimo se isključivo komercijalnim sadržajima

Kompanija Alma Quattro poručila je danas, reagujući na izveštavanje N1 televizije, da se isključivo bavi komercijalnim sadržajima, te da je zato odbila da štampa biloborde za kampanju "#DaSeVidiN1" pošto nije reč o oglasnoj poruci.

N1 je objavila - da bilbordi na kojima bi stajalo pitanje "Kome smeta #DaSeVidiN1 odmah i svuda" uz konstataciju da državni operateri troše novac svih građana, za kompaniju Alma Quattro nisu oglasna poruka.

Kompanija AQ navodi u saopštenju:

- Alma Quattro jeste odbila da objavi rešenje koje ste za N1 dostavili preko agencije zato što to rešenje nije oglasna poruka. Kao kompanija koja se isključivo bavi komercijalnim sadržajima, do sada smo objavljivali oglasne poruke televizija koje su to od nas naručivale. Objavili bismo i vašu komercijalnu poruku sa uredno popunjenom deklaracijom oglašivača u skladu sa Zakonom o oglašavanju - navela je AQ.

Kompanija AQ navodi, takođe, da se tokom 25 godina rada nije bavila nijednom drugom delatnošću osim objavljivanjem komercijalnih sadržaja, sa izuzetkom humanitarnih, društveno-korisnih i non-profit akcija, kao i da tako namerava i dalje da čini.

- Kao televizija (N1) koja pledira na objektivnost u izveštavanju, trebalo bi da i u ovom slučaju objektivno sagledate situaciju u koju ste nas, bez potrebe stavili, jer ste napisali da se nismo izjasnili - poručila je ta kompanija N1 televiziji.

Kompanija AQ ističe da posluje kao deo konzorcijuma švajcarskog APG i francuskog JCDecaux koji čini najveću grupaciju za outdoor advertising, a koji posluje u više od 75 zemalja i 2.000 gradova u svetu.