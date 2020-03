NESTOROVIĆ ZA PINK: Koronavirus se ne širi tako lako, stvorena je fama - Nema nikakvih podataka da bolest napada decu! (VIDEO)

Prof. dr Branimir Nestorović, načelnik pulmologije i alergologije Univerzitetske dečije klinike "Tiršova", govoreći o trenutnom stanju u Srbiji i broju zaraženih koronavirusom rekao je da je zadovoljan.

Nestorović je istakao i da će biti odlično ako situacija ostane ovakva kakva jeste.

- Ja sam zadovoljan. Dok su nas pljuvali, mi smo dobro radili. Prilično dobro smo se pripremili. Cilj nam je da imamo pet, šest slučajeva dnevno. Slovenija je u jednom danu imala skok dvostruko... Biće fantastično ako ovako ostane i ako se domognemo toplog vremena - rekao je Nestorović u Novom jutru TV Pink.

On kaže da su u Srbiji zabeležena samo dva teška slučaja od 41 pacijenta.

- Nulti slučaj je težak, radi se o čoveku sa hroničnim oboljenjima... On je trenutno stabilno, ali to će dugo trajati - tri nedelje je prosek. Jedan pacijent je van životne opasnosti, ali je ozbiljno bolestan. Svi ostali su lako bolesni. Većina će ići kući u ponedeljak... Virus se ne širi baš tako lako. Nemamo širenje u kolektivima. Inficirani slučaj slabo se prenosi - kazao je Nestorović.

Kako kaže, prema, matematičkim modelima epidemiologa može da se zarazi do 80 odsto ljudi, neki neće primetiti da su zaraženi, rizične grupe će se razboleti.

Nestorović je objasnio da se kod odlučivanja o školama Srbija rukovodila iskustvom onog što je dokazano.

- Nema nikakvih podataka da bolest napada decu. Pogledajte svetske statistike, nigde nema dece... Mi smo se vodili iskustvom Austrije... Oni nisu zatvorili škole, deca nisu u riziku. Engleska ima skoro 1.000 slučajeva i nisu zatvorili škole. Džonson je rekao da oni ako ne idu to bi smanjilo BDP Engleske za tri odsto...Oni ako ne idu, moramo da ih raspustimo do 20. aprila - rekao je Nestorović i dodao:

Mi ne možemo da zatvorimo zemlju, pa potpuno da propadnemo, to je besmisleno. Morate da imate na umu da se američka berza slomila. Kažu ekonomisti da situacija nije bila dobra ni pre ovoga. Svaka vlada se plaši da ne padne na koroni."

Nestorović je dodao da je i nadalje najbolja preventiva pranje ruku i da koliko god to ljudima izgledalo nije baš tako lako zaraziti se ovim virusom.

Pojasnio je i da je ovo veoma specifičan virus za razliku od drugih jer decu gotovo da i ne napada, kao i zdrave mlade žene do 40 godina. Takođe, dodaje, neobično je i to što su trudnice zaražene ovim virusom rađale potpuno zdravu i nazaraženu decu što znači da se on ne prenosi na bebu ni krvlju, ni mlekom majke ni posteljicom.

Govoreći o tome da su mu mnogi zamerali na "neodgovornim izjavama" Nestorović se našalio i rekao da je on kao Broj 1 u Alan Fordu a onda uz osmeh otkrio da to nije slučajno govorio već da su te izjave davane sa smišljenim ciljem:

- Ideja je bila da relaksiramo ljude, sada mogu da vam kažem. Da ne bude ono što se desilo u Evropi, da su ljudi uništili samousluge. Mi smo kupili vreme, nabavili testove, respiratore i sva sredstva. Ja sam vrlo zadovoljan. Ja sam broj jedan u Alan Fordu, "ja sam previše star", ja sam znao šta će se dogoditi - rekao je Nestorović.

Dodao je i da razume zašto ljudi kupuju namirnice i sredstva za higijenu u prodavnicama jer su uplašeni i jer su vesti panične.

- Stvorena je fama da je to neverovatno smrtonosan virus. U najrizičnijoj grupi smrtnost je 13 odsto, svaki šesti umre. Virus nije toliko infektivan.U Italiji je specifična situacija jer imaju jako staro stanovništvo. Mi procenjujemo da će tu umreti 2-3.000 ljudi jer je njihov zdravstveni sistem pukao i ne može da primi toliko starih ljudi na intenzivnu negu - rekao je Nestorović.

On je dodao i da su SARS i MERS nestali u maju i da pretpostavlja da će tako biti i sa Covid-19.

Rekao je i da se državi ponudio na raspolaganje jer smatra da je to čin patriotizma prema svojoj zemlji koju voliš.

- Kad vas pozove predsednik države kako da se ne odazovete, pa ja od sramote ne bih na ulicu mogao da izađem kad bih odbio svoju zemlju u ovakvom trenutku - rekao je Nestorović i poručio svima koji šmrcaju i osećaju se malaksalo da ostanu kod kuća.