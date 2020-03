KAKO DO PENZIJE? U Vladi danas o konačnom rešenju, a na stolu su OVE DVE opcije

Kako će drugi deo februarske penzije, ali i martovska, koja će 10. aprila biti isplaćena u celosti, zajedno sa dodatkom od 4.000 dinara, stići do penzionera, danas je jedna od aktuelnijih tema u Nemanjinoj 11.

Prema informacijama medija, model za isplatu penzija koje naši najstariji građani primaju preko tekućeg računa, trebalo bi da bude definisan do kraja dana, a na stolu su dve opcije.

Prva koja se uzima za najbezbedniju, s obzirom na to da je penzionerima zabranjeno kretanje, jeste da penzije budu isplaćivane pomoću mobilnih uređeja koje bi od kuće do kuće nosila vojska. Penzionerima bi praktično na vrata došlo ovlašćeno lice i provlačenjem bankarske kartice kroz aparat isplaćivala bi se željena suma novca.

Druga opcija, koja će danas takođe biti razmatrana u Vladi, jeste da će bi država za najstarije mogla da odredi specijalne šaltere za pojedine delove grada. Penzioneri bi dolazili po pozivu, a u cilju da ih na jednom mestu u istom momentu bude što manje.

Izvesno je i da bi ovaj posao, uzimajući u obzir obe opcije, mogao da bude poveren vojsci, radnicima pošte, ali ljudi iz Ministarstva rada i Vlade razgovaraju i da banke sa svojim osobljem uključe u ovakav način isplate. Ipak, kako tvrdi naš izvor, vojska je najbezbednije rešenje.

Konačna odluka o opciji koja će se primenjivati biće doneta danas ali prema našim saznanjima, prednost se daje mobilnim bankomatima koje bi do penzionera dostavljala vojska. Naš izvorkaže i da bi ovakav način isplate malo mogao da uspori dostavu penzija, ali da se 30. mart uzima kao zadnji dan do kog bi drugi deo februarske penzije trebalo da stigne do svih najstarijih.

U igri je da se ove dve metode i kombinuju, odnosno da se pored mobilnih bankomata obezbede i specijalne prostorije za pojedine delove grada ili pak posebni šalteri u bankama, gde bi se u određenim vremenskim intervalima, pozivali penzioneri u ograničenom broju.

Ovakav način isplate odnosi se na one penzionere koji nisu dali ovlašćenje za podizanje novca nekom od svojih mlađih članova porodice kojima nije ograničeno kretanje.

Ove muke nemaju penzioneri koji primaju svoje prinadležnosti na kućne adrese, pa će njima novac biti na vratima 24. marta koji će im po već ustaljenoj praksi doneti poštari.

Izvor iz Nemanjine 11 tvrdi da se traži najefikasnije i najbezbednije rešenje za naše najstarije sugrađane, kako bi se izbegla svaka mogućnost eventualnog rizika da se inficiraju koronavirusom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naložio je vladi da se osmisli najbezbedniji način kako da novac od banke dođe do penzionera i zatražio je da se uz svaki predlog obrazlože prednosti i mane, ali i kadrovski kapaciteti koji su potrebni da bi se realizovalo.

On je sinoć najavio da martovska penzija neće biti isplaćena u dva dela, kao što je to bio slučaj do sada, i da će cela penzija biti isplaćena 10. aprila uz dodatak od 4.000 dinara.

Dodao je i da penzije neće biti smanjivane, kao ni plate u javnom sektoru.