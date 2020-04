Kisić Tepavčević: Nijedan grad neće biti pošteđen novog virusa ako nastavimo ovako da se ponašamo - Sutra sastanak kriznih štabova o novim merama

Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" Darija Kisić Tepavčević rekla je da je još 160 osoba pozitivno na novi koronavirus i da je u Srbiji registrovano ukupno 1.060 potvrđenih slučajeva.

- Ukupno 648 pacijenata je hospitalizovano, 72 je na respiratoru, a ukupno je preminulo 28 osoba - navela je Kisić Tepavčević i kazala da je 2,64 odsto ukupna smrtnost.

Od juče u 15 sati preminulo je pet osoba, svu su bili muškarci i svi su imali pridružena stanja koja su doprinela fatalnom ishodu.

Ukupno je preminulo 21 muškaraca i sedam žena, rekla je Kisić Tepavčević na konferenciji za medije.

Kisić je najavila da će sutra dva krizna štaba zajedno razgovarati o dodatnim merama prevencije širenja virusa.

Sutra će dva krizna štaba proceniti potrebu novih mera prevencije širenja virusa, ali, kaže Kisić, ključ ostaje ponašanje građana.

- Brojevi nam neumoljivo pokazuju gde smo i da smo dozvolili bolesti da se širi. Pokušaćemo da pronađemo način i da omogućimo još više prevenciju bolesti. Međutim, kakve god da su mere, ne možemo da uzmemo ako svako od nas ne bude odgovoran - rekla je dr Kisić na konferenciji u Vladi Srbije.

Odgovarajući na pitanja novinara o SMS upozorenju Vlade Srbije, doktorka Kisić kaže cilj nije širenje panike, već sprečavanje širenja infekcije.

- Poslali smo poruku kako bismo doprli i do onih koji ne gledaju TV i ne koriste internet. Cilj je bio isključivo informisanje o težini situacije. Širenje panike nije bio cilj, kao što to nije nijedno obraćanje, svima nam je cilj da sprečimo širenje dalje infekcije - kazala je.

Kisić kaže da su početni izvori informacija kolege na lokalu, a da se informacije skupljaju, potom analiziraju i sinhronizovano se šire dalje.

- Nikome nije zabranjeno da prenosi informaciju, a mi sada treba da delujemo kao jedan tim i trudimo se da, praktično, u nultom vremenu delimo informacije - kaže doktorka.

Kada je reč o potencijalnim novim žarištima, dr Kisić kaže da topografska distribucija obolelih još nije urađena, ali da je izvesno da neće biti grada koji će biti pošteđen oboljenja.

- Izvesno je da nijedan grad neće biti pošteđen ove bolesti ako nastavimo ovako da se ponašamo i ako bude tolika cirkulacija i komunikacija u gradovima - kaže dr Kisić Tepavčević.

Dr Kisić Tepavčević kaže da je suština nadzora i praćenja dobiti pravovremene informacije, iako povremeno postoje problemi.

- Trudimo se da vam na svaka 24 sata iznesemo sve podatke koje imamo, a koje ažuriramo iz sata u sat. Detaljnije analize radićemo kada prođe prvi atak bolesti - kaže doktorka.

Kada je reč o medicinskim radnicima koji su oboleli od koronavirusa, dr Kisić ističe da tačan broj koliko njih je zaraženo ne može da iznese u ovom trenutku.

Do sada, kaže, nije bilo slučaja prenošenja oboljenja sa zdravstvenog radnika na pacijente u bolnici, što je od izuzetne važnosti.

Dr Kisić je istakla da se zdravstveni radnici konstantno proveravaju na prisustvo Kovida-19.

- Važno je da se zdravstveni radnici što pre izoluju i testiraju. Veliki napori su nam usmereni ka pronalasku kontakata i veliki deo aktivnosti je usmeren na tu stranu. Zato nemamo tačne brojeve, a pre par dana smo imali 7 odsto od ukupnog broja - kaže dr Kisić Tepavčević.

Potvrdila je i da je u bolnici u Ćupriji nekoliko zdravstvenih radnika obolelo, ali da se tačan broj ne zna.

Govoreći o smrti državnog sekretara Branislava Blažića, dr Kisić kaže da on jeste u onih 5 koji su preminuli u prethodna 24 sata.

Kada je reč o testiranju bebe koja je rođena u KBC "Dragiša Mišović", a čija je majka obolela od koronavirusa, ona kaže da su rezultati stigli, da su poznati, ali da se privatnost pacijenata mora poštovati.

- Trudnica i beba su dobro i to je najvažnije - ističe dr Kisić Tepavčević.

Govoreći o predikcijama, dr Kisić kaže da se struka ne bavi samo brojanjem, već je važno da se svi uključe u "iscrtavanje" krive.

- Podaci pokazuju da je moglo bolje, ali i da je moglo i gore - kaže dr Kisić.

Predikcija bi se, kaže, mogla uraditi kada bismo unapred znali koliko ljudi neće poštovati odluku o smanjenju kontakata.

Na pitanje novinara, koje aludira na to da evidencije o broju smrtnih slučajeva nisu ažurne, dr Kisić ističe da se ona obavlja na dnevnom nivou.

- Svakodnevno dobijamo nove informacije, a već sam rekla da je, od ukupnog broja preminulih, 21 osoba bila muškog pola - kaže dr Kisić.

SMS PORUKE NISU MOGLE DA IZAZOVU STRAH I PANIKU

Doc. dr Ivana Karličić Stašević, v. d. direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza lazarević“, kaže da svaka ovakva društvena kriza može da se prevaziđe uz adaptivne mere za stres.

- Od prvog dana radimo na zaštiti mentalnog zdravlja. Predviđamo situaciju i u skladu sa tim radimo. Postoji veliki broj ljudi koji se neće dobro adaptirati na stres, ali naš zdravstveni sistem ima mogućnosti da pomogne. Imamo linije za mentalnu pomoć na koje se javljaju 24/7 javljaju stručnjaci - kaže dr Stašević.

Ona je apelovala na građane da budu odgovorni i solidarni.

- Broj obolelih i preminulih i generalno cifre koje se svaki dan iznose, jeste velik, i čitajući ih se plašimo. Međutim, ovaj strah mora biti konstruktivan i motivisati nas na solidarnost i poštovanje mera koje su donete u interesu javnog zdravlja koje je naš najveći nacionalni resurs - kaže dr Stašević.

Kako kaže, poruke koje su išle sinoć su bile poznate informacije i nisu mogle da izazovu strah i paniku.

- Podsećanje na situaciju u tim zemljama nije ništa što je novo i stoga ne treba da izazove strah i paniku - navela je Stašević.

Dr Karličić Stašević ponovo ističe da strah može biti dobar predupreditelj štete, a da sada, u ovoj borbi, pored zdravstvenih radnika najviše moraju doprineti mediji.

- Mediji stalno moraju imati u vidu koliko je važna njihova uloga u borbi protiv epidemije - kaže dr Karličić.

IMAMO SVE VIŠE OBOLELIH, Domovi zdravlja kao kovid centri moraju brzo da zažive

Kada je reč o ambulantama pri Domovima zdravlja, a u koje će moći da se jave ljudi sa simptomima koronavirusa, epidemiolog dr Predrag Kon kaže da je ovo najavljivao i da je bilo samo pitanje vremena. I ovde će se, kaže, uzimati brisevi za test.

- Imamo sve više obolelih i u naredne dve nedelje će Domovi zdravlja funkcionisati. Hitna pomoć više neće moći da odbije da izađe na teren zbog nekoga sa visokom temperaturom. Vraćamo se u potpuno uobičajeni sistem, samo što smo dali potpuno racionalno kome treba uzeti bris. Ovo mora da zaživi što pre, a nemamo puno vremena - kaže dr Kon.

Pri ulasku u zemlju ljudima koji dolaze iz raznih krajeva sveta, kako kaže dr Kon, svakome pojedinačno meri se temperatura, proveravaju se simptomi, a obavezno se propisuje mera samoizolacije.

Odgovarajući na pitanje novinara o navodnom širenju panike od strane stručnjaka i epidemiologa, dr Kon kaže da je juče otišao sa konferencije jer se solidarisao sa dr Stevanovićem.

- Pred sam susret i konferenciju je izneo šta će reći i mi smo se solidarisali. Težina smrti 7 ljudi za dan treba da se razume i razumem prof. Stevanovića. Nemam nameru da se pravdam, a našim postupkom poslat je apel - kaže Kon.

Kada je reč o zaražavanju zdravstvenih radnika, dr kaže da je u "Narodnom frontu" sedmoro zaraženih, a da je blizu 30 imalo neke simptome te su izolovani i testirani, a rezultati se čekaju.

- Istražili smo kontakte i izolovali ih. Imamo problema - kaže dr Kon.

Dr Kon naglašava da se pokazalo da testiranje onih koji dolaze iz inostranstva i da se oni u grupama otkrivaju, a da je sada tek na trećem mestu testiranje putnika.

- Takav je sada protokol. Imamo problema, ali radimo najbolje što možemo. Mnogi daju svoj maksimum, iako ima onih koji se "šlepaju". Apelujemo, uvodimo rigorozne mere i sve one sprovode se samo zbog nekih 10 odsto ljudi koji ne žele da sarađuju, što u ovakvim situacijama predstavlja problem - kaže dr Kon.

Dr Kon kaže da je danas najveći broj zaraženih, a da nagli rast broja zaraženih znači i veću pretnju. Podseća da se sutra izlazi iz 4. nedelje, a da predikcije ne mogu reći da li smo uspeli da usporimo epidemiju.

- Trenutno se čini da nismo uspeli da usporimo rast krive i potpuno je nemoguće tačno je iscrtati jer će ona zavisiti pre svega od frekvencije kontakata - kaže epidemiolog.

Kon je rekao da je on i dalje umereni optimista i dodao da je važno da građani smanje kontakte.

- Italijanski scenario se dešava u Italiji i ne znam zašto ne bi bio i kod nas. Zašto smo mi nešto posebno?! Ne možemo mi da procenjujemo kako će pojedinci da se ponašaju i to nije nešto čime se epidemiologija bavi. SMS može biti samo od koristi, on me ne brine, niti me ljuti. Važno je da samo ljudi shvate koliko je važno smanjiti kontakte maksimalno. I dalje sam umereni optimista, današnji rezultati nisu dobri i plašim se sutrašnjeg dana, ali sam i dalje umereni optimista - kaže dr Kon.

Dr Kon kaže da su se u vreme pandemija čak pojavljivali ljudi koji su tvrdili da nema mrtvih i da je sve izmišljeno.

- Ideja da postoji prikrivanje ili prenaduvavanje podataka, nije normalna. Hteo sam da prezentujem sve inicijale, ali bi to onda bilo neko dokazivanje onima koji sumnjaju. Svako ima pravo da sumnja, ali da ta sumnja traje godinama, ja to ne mogu da shvatim. Verujte mi da postoje ljudi koji misle da smo mi svi izmišljeni, da ne postoji Infektivna klinika, a pojedinim pitanjima se hrane takvi ljudi - kaže dr Kon.