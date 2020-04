Đurić: Nova četiri slučaja koronavirusa na Kosmetu, jedna osoba preminula

View this post on Instagram

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 19. април 2020. године: ⠀⠀⠀⠀ 4 - Новооболеле особе у већински српским срединама. До данас је упупно оболело 80 лица, излечено је 18, а преминуле су 3 особе. Оболели су из Косовске Митровице (31), Звечана (19), Лепосавића (11), Зубиног Потока (19). Оболели су смештени у КБЦ Косовска Митровица (21), Студентски центар Косовска Митровица (28), КЦ Ниш (1), КЦ Крагујевац (5), КБЦ ''Др Драгиша Мишовић'' Београд (2), КЦ Србије Београд (1), Београдски сајам (1). ⠀⠀⠀⠀ - У Лепосавићу 2 новооболела лица, од којих је једно преминуло током транспорта у КБЦ Крагујевац, а у Зубином Потоку 2 новооболела лица. У протекла 24 сата 7 излечених лица. У COVID амбуланти ДЗ у Лепосавићу тестирана 2 лица са респираторном инфекцијом. У Зубином Потоку тестирано је 7 лица, док се 143 лица налази у самоизолацији. У Приштини, Косову Пољу и Липљану у протекла 24 часа није било прегледа у COVID амбуланти. ⠀⠀⠀⠀ - Свакодневно радимо на утврђивању контаката свих заражених лица. ⠀⠀⠀⠀ - У општинама Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић обезбедили смо 300 пакета помоћи за угрожене породице. У општини Витина и Гњилане дистрибуирали смо неопходне лекове грађанима и посетили самачка домаћинства. Радницима ЈКП ''Стандард'' у Косовској Митровици који имају минималне зараде поделили смо пакете помоћи. У општини Косовска Каменица набавили смо и поделили лекове за хроничне болеснике и заштитине маске. У Истоку смо обезбедили лекове, заштитне маске и рукавице. На подручју Грачанице и данас смо обезбедили хлеб за 50 породица. ⠀⠀⠀⠀ - За оболеле смештене у Студентском центру у Косовској Митровици обезбедили смо посебан васкршњи ручак. ⠀⠀⠀⠀ - Ускрс се у српским срединама на КиМ прославља у домовима, литургије служене без верника.