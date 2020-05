U srpskim sredinama na KiM bez novozarženih

View this post on Instagram

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 7. мај 2020. године: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 0 - Новооболелих особа у већински српским срединама. До данас је укупно оболело 110 особа, 76 је излечено, а 9 је преминуло. Оболели су из Косовске Митровице (43), Звечана (25), Лепосавића (21), Зубиног Потока (21). Оболели су смештени у КБЦ Косовска Митровица (5), Студентски центар Косовска Митровица (19), КЦ Крагујевац (1). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - 2 лица из Звечана су излечена. 47 лица из општина Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић је тестирано (до сад тестирано 1181 лица). У Приштини, Косову Пољу и Липљану у протекла 24 часа није било прегледа у COVID-19 амбуланти. Радимо на утврђивању контаката свих заражених лица. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - У општинама Звечан, Гњилане, Витина и Исток набавили смо и дистрибуирали неопходне лекове. У Лепосавићу смо успешно одговорили на 159 захтева за набавку лекова и хране. У општини Косовска Каменица обезбедили смо и поделили џакове брашна, док смо у сарадњи са УНИЦЕФ-ом обезбедили пакета помоћи за социјално угрожене породице. У Грачаници поделили смо пакете помоћи за већи број социјално угрожених породица.