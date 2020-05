NOVA PRAVILA! Nakon ukidanja vanrednog stanja OVAKO ĆE SADA RADITI DOMOVI ZDRAVLJA!

Sa ukidanjem vanrednog stanja ukidaju se mnoge mere i pravila, mada one ključne o distanci, maskama, rukavicama i higijeni ostaju da važe, a ono što većinu buni je kako će sada izgledati njihov odlazak kod lekara opšte prakse, tačnije, da li domovi zdravlja sada rade normalno?

Prema informacijama koje je "Blic" dobio od Ministarstva zdravlja, kovid ambulante pri domovima zdravlja nastaviće da rade za sve one koji imaju respiratorne infekcije i tegobe - dakle, svi pacijenti će se tamo prvo javljati kako bi se procenilo da li je u pitanju korona virus ili nešto drugo ukoliko imaju ovaj simptom.

Ipak, kako su naveli, umesto dosadašnjeg radnog vremena kovid ambulatni koje je bilo do 22 sata svakog dana, oni će raditi kraće, te će ovakvi pacijente primati do 17 sati svakog dana.

Ono što će raditi duže, prema rečima Ministarstva zdravlja to su ambulante u domovima zdravlja namenjene za sve ostle bolesnike - prvenstveno za dizanje uputa i hitne slučajeve.

- Nakon ukidanja vanrednog stanja domovi zdravlja će raditi normalno, kao i pre vanrednog stanja do 20 sati. Hitni slučajevi će dolaziti bez zakazivaja, a ostali uz zakazivanje pregleda kod izabranih lekara - kazali su nam iz Ministarstva zdravlja.

Ono što je još uvek nepoznanica jeste kada će se početi u potpunosti sa takvom praksom, ali prema njihovim rečima, trebalo bi i sekundarni i tercijarni centri uskoro da oslobađaju svoje kapacitete za druge bolesnike.

Lekari opšte prakse još uvek nisu obavešteni kako će se raditi u narednom periodu, što kažu da je razumljivo, budući da ima još dosta pacijenata po kovid bolnicama.

- Već danas je bilo dosta pacijenata sa zahtevima da im se zakažu specijalistički pregledi u bolnicama, ali tako nešto još uvek nije moguće dok god su bolnice u koje upućujemo prvenstveno namenjene za pacijente sa kovid infekcijom. Znaćemo sve u narednom periodu tako da pacijenti treba da se strpe još nekoliko dana - kaže lekar opšte prakse u Domu zdravlja Zvezdara Branka Grujić.

Ono što je najvažnije, i dalje se zahteva od pacijenata koji dolaze u regularne zdravstvene centre da se pridržavaju svih mera zaštite kako bi se predupredilo ponovno širenje korona virusa.

Dinamika zatvaranja privremenih bolnica i kovid bolnica zavisiće od broja obolelih od kovid -19, rekao je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodao da će svi pacijenti imati isti tretman, kako oni zaraženi na početku epidemije, tako i zaraženi danas.

On je naglasio da se sa zatvaranjem kovid bolnica neće žuriti, da se zakazuju kontrolni pregledi svim izlečenim pacijentima koji su imali teže oblike bolesti, teška zapaljenja pluća.

Želimo do kraja da ih ispratimo, jer ne znamo kakve će posledice bolest ostaviti, kako će ti pacijenti reagovati na sledeću prehladu - rekao je Zlatibor Lončar novinarima u Beogradu.

Dodaje da se ne zna kakvi će rezultati biti posle popuštanja mera, da li će se povećati broj zaraženih, jer to zavisi od odgovornosti svakog pojedinca.

- Dinamika zatvaranja kovid bolnica i vraćanja u stari sistem rada zavisiće od broja i stanja pacijenata. Kada svi pacijenti budu zbrinuti tada ulazimo u fazu sređivanja, čišćenja bolnica i vraćanja na staro - pojašnjava on.

Ističe da je svrha privremenih bolnica, koje zbrinjavaju pacijente bez simptoma ili sa lakšom kliničkom slikom, da se ne zaraze ostali ukućani obolelog, ali i da se prati stanje pacijenta.

- Ukoliko dođe do pogoršanja na vreme to možemo da uočimo, da ga prebacimo u bolnicu - rekao je on.

- Oprez mora da bude veliki. Ne smemo da dozvolimo da nam uđe neko iz nekog žarišta, da dođe sa jačim virusom, sa nekom mutacijom, nekim drugim tipom. Ja samo molim da se ne opuštamo. Možemo sve da uradimo, ali da budemo odgovorni prema sebi i drugima - dodaje ministar.