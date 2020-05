Danas bez novih slučajeva korone u srpskim sredinama

View this post on Instagram

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 15. мај 2020. године: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 0 - Новооболелих особа у већински српским срединама на КиМ. До данас је укупно оболело 116 особа, излечено је 97, а преминуло је 9 особа. Оболели су из Косовске Митровице (43), Звечана (25), Лепосавића (24), Зубиног Поток (24). Оболели су смештени у КБЦ Косовска Митровица (5), Студентски центар Косовска Митровица (4), КЦ Крагујевац (1). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - 1 излечено лице из Звечана. 46 лица из општина Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић је тестирано у последња 24 часа (укупно тестирано 1368). 2 прегледа мобилних медицинских тимова у централном Косову, једно лице са симптомима Ковида из ДЗ Штрпце пребачено у изолациону јединицу у Грачаници и узроковано, а породица суспектног у кућној изолацији. Утврђујемо контакте свих заражених лица. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - У општинама Звечан и Гњилане набавили смо и дистрибуирали неопходне лекове и храну грађанима. У општини Штрпце смо дезинфиковали просторије поште. У општинама Обилић и Косовска Каменица обезбедили смо и поделили лекове за 145 лица. У општини Ново Брдо поделили смо пакете са храном и хигијенским средствима социјално угроженим породицама. У општини Вучитрн обавили смо набавку основних животних намирница и лекова за 67 породица. УНМИК донирао 90 пакета помоћи за угрожене породице у Партешу и Пасјану. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Министарство државне управе и локалне самоуправе донирало већи број заштитних маски, рукавица и бесконтактних топломера за српске средине на КиМ.