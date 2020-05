O svemu što je obeležilo nedelju za nama, večeras su u jubilarnom pedesetom po redu “Hit Tvitu” Verice Bradić svoj komentar dali kapetan Dragan Vasiljković, Aleksandar Raković, istoričar i Zoran Ostojić, novinar.

Gosti večerašnjeg Hit Tvita bili su Dragan Vasiljković, koji se prvi put pojavljuje na srpskoj televiziji nakon izlaska iz hrvatskog zatvora, Aleksandar Raković, istoričar i Zoran Ostojić novinar.

Dragan Vasiljković, osrnuvši se na komentar voditeljke Verice Bradić, o njegovom bogatom životnom iskustvu, rekao je da je njegovo osnovni i profesionalno zanimanje komercijalni pilot.

- Bio sam vojnik, bavio sam se humanitarnim radom. Imao sam i TV emisiju. Život je suviše kratak da bi se čovek specijalizovao samo za jednu stvar - naveo je Vasiljković.

Kako je on rekao, u Hrvatskoj je proživeo torturu u zatvoru.

- Nikada do današnjeg dana oni nisu ponudili ijedan jedini proverljivi dokaz za ono što su me optužili - rekao je on i dodao kako tako može u Hrvatskoj kada se sudi Srbima.

- Rat protiv Srba i dalje traje u Hrvatskoj. Pitajte 10 miliona Srba šta misle o tome - naveo je on.

Aleksandar Raković, istoričar rekao je da je crnogorska vlast njemu nameravala da podmetn, kako kaže, klopku kada je trebalo da ode u ovu državu.

- Planirali su da me deportuju prvim slobodnim letom za Beograd. Vladika Joanikije je dobro. Potpuno je bio spreman da ga prebavce u koncentracioni logor u Spužu - naveo je on.

Novinar Zoran Ostojić rekao je kako ne zna da li je ideja bojkota dela opozicije obesmišljena.

- Mi smo govorili da bojkot nije rešenje. Vlast se ne može niti treba skinuti na ulici. Milioni ljudi su stradali u 20. veku da bi imali pravo da izađu na izbore. Mi mislimo da je proevropska i prodemokratska Srbija jedina dobra Srbija - rekao je on.

Ukazao je na to da je dobra vest što se politička scena Srbije koja se zalaže za interese Srbije ujedinjuje, i da mora da da se približi građanima.

- Od 5. oktobra 2000. godine u Vladama su bile više ili manje proevropske stranke - rekao je on i dodao da politička stranka ispred koje izlazi na izbore želi da se u Srbiji uvede i ustali politički narativ proevropske Srbije.

1. Hapšenje vladike

- Crna Gora se hvali da već 10 dana nema nijednog zaraženog. I da je korona ''free'' destinacija. Nelogično je zašto drže epidemiološke mere. Oni te mere drže samo da bi sprečili održavanje litija - rekao je Raković.

On je dodao da je Vlada Crne Gore odavno navela da će u maju morati da nasilno suzbija litije.

- SPC se bori za mnogo više demokratije nego što to Crna Gora može da ponudi. Narod se na praznik Svetog Vasilija skupio i sam je tražio od vladike molitveni hod, odnosno litije - naveo je on i dodao da su ovo spontani protesti i da iza njih ne stoji nijedna strana vlada iz sveta i iz regiona.

Kako je on rekao, ceo sistem u Crnoj Gori služi DPS-u da se obračuna sa SPC.

- Ove litije su mirni protesti i silu primenjuje crnogorska policija. Ovde je reč o onima koji su regrutovani u interventu službu i oni su batinali i decu. Jednog mladića je u Pljevljama batinalo 10 policajaca - naveo je Ostojić i dodao kako SPC stlano pruža ruku Crnoj Gori.

- Uopšte nisu prijatne scene kada policija napada civile, kao što smo to videli u Nemačkoj. Ovde treba smiriti situaciju - rekao je on.

Ukazao je da je put rešavanja krize u Crnoj Gori pregovor između sveštenstva i predstavnika vlasti u ovoj državi.

Kako je on rekao ne zna da li zvanični Beograd ili Moskva stoje iza ovih događaja u Crnoj Gori.

- Ne treba dodavati ulje na vatru ako je interes da se situacija smiri - napomenuo je on.

Vasiljković je reko da je modus operandi progona Srba u regionu isti svuda u regionu.

- Zloupotrebom zakona nastavlja se progon Srba. Meni je lično Milo Đukanović jednom prilikom 1992. godine rekao da je prestao da igra šah zbog hrvatske ustaške šahovnice - kaže on i dodaje kako je sada on uveren da Đukanović danas izuzetno dobro igra šah.

2. Orban u poseti

Raković je rekao da su odnosi Srbije i Mađarske jedni od boljih.

- Za vreme Orbanove i Vučićeve Vlade odnosi su ako ne i najbolji. U Mađarskoj je priznat status SPC - rekao je on i pohvalio odnose Srbije i Mađarske.

Ostojić je rekao da je odično što imamo dobre odnose sa Mađarskom.

- Dobro je što imamo dobre odnose sa državom koja je članica NATO pakta i Evropske unije. Priznala je nezavisnost Kosova, i to nama ne smeta - rekao je on.

Kako je on rekao, pored Mađarske, Nemačka je naš najveći trgovisnki partner.

- Ta relaksacija između odnosa je na korist običnih ljudi. Dobri odnosi sa Mađarskom su pokazatelj da istorija ne mora da oblikuje budućnost - rekao je on i dodao da je Mađarska deo Evrope.

Vasiljković je rekao da on u sebi ima Mađarske krvi ali da se oseća Srbinom.

- Kada sam odlazio iz Srbije mi nismo imali prijatelja u svetu. Danas imamo bolje odnose sa Mađarskom nego što ona ima sa Hrvatskom. Danas imamo Rusiju i Kinu, i mi se pitamo nešto u regionu - naveo je on.

3. Svi hoće 100 evra

Raković je reakao kako Srbi zazlužuju da dobiju ovih 100 evra jer su bili lojalni svojoj zemlji tokom ove krize.

- Ja se neću prijaviti za ove mere, ali moji članovi porodice hoće - rekao je on.

Ostojić je rekao da je nesporno da ova pomoć ljudima znači.

- Sad da isti novac dobije neko ko ima platu od 1.000 evra ili 20.000 dinara. Mislim da bi to trebalo da bude malo difereciranije - rekao je on.

Kako kaže, činjenica je da će ovaj novac otići u potrošnju.

- Nesporno je da ovaj novac ljudima treba. Ja razmišljam o ljudima kojima je to preko potrebno - rekao je on.

Vasiljković je ukazao da je Milnot Fridman napisao knjigu o ovakvoj podeli novca i da je to veoma korisno za ekonomiju.

- To nije ništa novo. Ovo je još jedan veliki orden za Sinišu Malog. Tri puta sam čitao članak u Ekonomistu koji hvali ekonomske mere u Srbiji - kaže on.

4. Vojska u Šidu

Vasiljković je rekao kako bi i on poslao vojsku u ovakvom slučaju.

- To je preventivna akcije, a ne intervencija. Tako da je ovo bio jedan odlučni preventivni potez - rekao je on.

Kako je on rekao zalagao se za uvođenje profesionalne vojske.

- Pogledajte probleme u Vukovaru, na šta Vukovar liči. To je kad nisu vojnici profesionalni. Ja mislim da je regrutna vojska najveća glupost koju neko može da uradi - kaže on.

Raković je rekao da ovo jeste izuzetna situacija.

- Ovo je praktično kao jedna velika nepogoda, radi se o velikom broju ljudi. Podržavam ovakve mere Vlade - rekao je on i dodao da se zalaže za to da se migrantima omogući put dalje u Evropu.

- Najbolje bi bilo da oni odu u Evropu gde su i namerili. Pružili smo ima prijateljsku ruku, shvatili smo njihovu tragičnu sudbinu jer su i naši sunarodnici imali istu tragičnu sudbinu. Mi treba da im pomognemo da idu tamo gde su namerili - naveo je on.

Ostojić je naveo da mi moramo da razumemo da su migranti u kampovima bili stalno zatvoreni tokom vanrednog stanja.

- Ne znamo ni za jedan teži slučaj da se desio. Kradu neku hranu i uđu u napuštene kuće. Moramo da shvatimo i da budemo empatični prema tim ljudima - rekao je on i dodao da su oni iz svoje postojbine pobegli zbog staha.

Ukazao je na to da žanradmerija uglavnom reguliše ovakve situacije.

- Stvarno ne znam. Možda je policija preopterećena, ali ovo je ipak vojna policija - rekao je on.

Ukazao je na to da postoji jedna kampanja koja promoviše to da će migranti ostati ovde.

- Ja mislim da je ovo ipak psihloški, da se oni kada vide vojsku uplaše i primire. To je više psihološka stvar - kaza je on.

5. Demokratska stranka - novi raskol

Raković je rekao da ovo nije kraj Demokratske stranke.

- To je stranka koja je potrebna Srbiji. Ona je jedan od utemeljivača demokratije u Srbiji. Biće potrebno vreme da se oni konsoliduju - rekao je on i dodao da će Demokratska stranka morati da donese odluku o tome da li će Zoran Lutovac biti na čelu ove stanke.

- Mislim da ne treba bojkotovati izbore. MIslim da cenzus koji je spušten na 3 odsto doprinosi svim strankama - naveo je on.

Ukazao je na to da su iza nas turbulentni dani kada je u pitanju odnos opozicije prema poziciji.

- Pobednik se na ovim parlamentarnim izborima izvesno zna - napomenuo je on.

Ostojić je rekao kako demokratama preti da nestanu sa političke scene.

- Njih 200 se svađa da li će sednica da bude u ovu sredu ili ne. Oni su deo jedne šire grupacije u kojoj je Boško Obradović. Ona je stranka koja se prva formirala kada su komunisti dozvolili višestranačje i nema veze sa ovom sada - rekao je on i dodao da im želi da se oporave.

Ukazao je na to da Boško Obradović nije proevropska, niti opcija za modernu Srbiju.

Kapetan Vasiljković rekao je da je Demokratska stranka do 5. oktobra uživala njegovo poštovanje.

- Međutim, nakon 5. oktobra... Ako su oni sada predstavnici demokratije ja nemam reči - naveo je on i napomenuo da on sada prikuplja potpise za izlazak na izbore sa programom zaštite Srba u dijaspori.

- Ja stvarno nemam problema da sarađujem sa bilo kim u parlamentu ko će se zalagati za prava progonjenih Srba u dijaspori - napomenuo je on.

6. Godišnjica Maksimira

Ostojić je napomenio kako se on seća ovog događaja.

- Pridavati značaj tuči na Maksimiru kao početku kraja Jugoslavije je glupost. Mnogo su ozbiljniji razlozi raspada Jugoslavije nego ovi sukobi u Maksimiru. Mnogo je ozbiljnije ono što se dešavalo sa naoružavanjem - naveo je on.

Kako je on ukazao svi mi imao naše istine, ali da ovo treba ostaviti istoričarima.

- Svi mi koji se bavimo politikom treba da počnemo da razmišljamo o ljudima i njihovim potrebama i da ne treba da budemo zarobljenici prošlosti - rekao je on.

Ostojić je potvrdio da je u Jugoslaviji postojala netrpeljivost prema Srbiji i Jugoslaviji pogotovo u tom periodu.

- Nije samo ova utakmica prekinuta. Prekinuta je utakmica u Splitu kada su igrali Hajduk i Partizan - rekao je on i dodao da se Hrvati integrišu na srbofobiji.

- Događaj u Zagrebu bio je vesnik raspada Jugoslavije. Htvatska je napala Srbiju, a ne Srbija Hrvatsku - naveo je on.

Vasiljković je rekao da su antisrpski sportski incidenti naša realnost.

- Ako ti moraš da kažeš ''Nemojte mene ja nisam Srbin'' to znači da rat protiv Srbije još uvek traje.

Dragan Vasiljković i Aleksandar Raković za predlog nedelje izglasli su predlog broj jedan, dok je Zoran Ostojić glasao za je predlog broj tri.

Marija iz Beograda je telefonskim pozivom glasala za predlog broj tri i pohvalila politiku predsednika Aleksandra Vučića.

Gledalac Vesna iz Vršca glasala je za predlog broj dva i rekla da je ponosna što je Srbija danas snažna i jaka država od kada je predsendik Aleksandar Vučić.

Predlog sa najvećim bojem glasova bio je predlog broj četiri koji se tiče slanja Vojske Republike Srbije u migrantksi kamp u Šidu.