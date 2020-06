I NAREDNIH DANA STIŽU NEPOGODE: Meteorolog otkriva kakve se temperature očekuju u narednom periodu, ali i kakvo je vreme prognozirano od 17. juna

U narednih sedam dana na području Srbije očekuje se nestabilno i promenjivo vreme.

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i malo svežije, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na severu i zapadu biće suvo. Krajem dana u svim predelima očekuje se razvedravanje. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, na istoku Srbije i jak. Minimalna temperatura od 11 do 17°C, maksimalna dnevna od 21°C na jugoistoku do 27°C na severozapadu Srbije.

U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno i malo svežije, ali suvo. Krajem dana smanjenje oblačnosti. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura 17°C, maksimalna dnevna 25°C.

U subotu u većem delu pretežno sunčano i toplo. U nedelju umereno do potpuno oblačno, ali u većini predela suvo, dok se na severu Vojvodine očekuju lkalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura za vikend od 25 do 29°C. Početkom sledeće sedmice svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde i uz grmljavinske nepogode.

U Beogradu u subotu u većem delu pretežno sunčano i toplo. U nedelju umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Maksimalna temperatura za vikend do 28°C. Početkom sledeće sedmice svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske nepogode.

Meteorolog Nedeljko Todorović je rekao da se u narednih sedam dana na području Srbije očekuje nestabilno i promenjivo vreme, što znači da će skoro svakog dana negde na području Srbije biti pljuskovi i grmljavine.

U Somboru za vikend prognoza kao preslikana za Niš i Beograd. Pljuskovi, grmljavina, oluja, temperatura u subotu i do 29 stepeni.

Prognostičar Mirjana Gulan kaže da je dnevno ovih dana palo između 20 i 70 litara kiše po metru kvadratno, negde i više.

U Užicu u petak i subotu bez kiše, pljuskova i oluje. Očekuje se smena oblaka i sunca, a li uz nešto niže temperature, do 22 stepena. U nedelju su mogući pljuskovi i grmljavina.

Ovakvo vreme kaže nije iznađenje za jun, koji je jedan od najkišovitijih meseci u godini.

U Novom Sadu moguća kiša, pljuskovi, grmljavina i oluja. Temperatura u subotu do 29 stepeni.

I narednih dana, sve do subote, očekuje se nestabilno vreme, sa lokalnim nepogodama, grmljavinama, ponegde i gradom, dok se u subotu očekuje sunčano i toplo vreme, bez kiše.

Tako će se zadržati i u nedelju. Početkom naredne nedelje opet stižu oblaci, a u ponedeljak bi mogla da padne veća količina kiše, kaže Gulan.

Temperature će se kretati u proseku od 12 do 16 stepeni ujutru i od 23 do 29 stepeni tokom dana.

Do 17. juna očekuje se promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa čestom pojavom kiše, dakle lokalnih pljuskova i grmljavine.