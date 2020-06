OBRT U SLUČAJU ODUZETE DEVOJČICE LENKE - Đorđević: Donećemo odluku da se dete vrati porodici koja ju je usvojila!

Ministar za rad Zoran Đorđević kazao je na vanrednoj konferenciji za novinare da će učiniti sve da im se dete uskoro vrati. On je objasnio da će u skladu sa tim danas biti formirana tročlana komisija.

- Kao što sam obećao i porodici Savić, sve odluke koje budemo donosili javiću prvo njima. Radi se o maloletnom detetu, odluke treba donositi u skladu sa zakonom sa jedne strane, a treba da budemo brzi i efikasni, jer će ovo na dete da ostavi trag. Kao odgovorni ljudi gledaćemo da ovaj proces završimo što pre. Danas smo doneli jednu odluku a to je da po članu 56 imamo pravo u ovom slučaju da preuzimamo slučaj od Pokrajinskog sekretarijata i da krenemo u analizu da li i o kakvim propustima se radi, i da donesemo odluku što pre. Radićemo u skladu sa zakonom i u interesu deteta. Kao otac, mogu da vam kažem da ćemo uraditi što pre. Od petka do danas sam razgovarao sa ljudima iz Ministarstva, postoje propusti u radu, ali to nije nešto što možemo da uradimo brzo.

Danas će biti oformljena komisija od 3 člana, dostaviće meni te propuste, kako da nadomestimo te proceduralne probleme, i da vrlo brzo donesemo odluku da se dete vrati onima kojima je oduzeto - rekao je ministar za rad Zoran Đorđević.

On je rekao da sve što budu donosil, biće prvo obaveštavana porodica.

- Nadamo se već u toku ove nedelje, da se isprave greške i da dete bude predato na usvajanje Savićima.

Njima je, da podsetimo, Centar za socijalni rad u Subotici dao na usvajanje devojčicu, pa oduzeo, jer su socijalni radnici napravili niz propusta. Savićima je ćerka data na prilagođavanje u oktobru prošle godine. Polovinom prošlog meseca su dobili i rešenje o usvojenju. Devojčica je sa njima provela skoro osam meseci, da bi im prošlog ponedeljka iz Centra za socijalni rad javili da moraju da vrate dete u utorak.

Odmah su van snage stavljena rešenja o prilagođavanju i usvojenju, slučaj je predat tužilaštvu i policiji, a ministar za rad Zoran Đorđević je krajem prošle nedelje smenio direktorku Centra za socijalni rad u Subotici, i preuzeo ceo predmet od Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku.

Bračnom paru Savić, Biljani i Borisavu, da podsetimo, dete je uzeto, jer se majka ne uklapa u starosnu granicu. Porodični zakon, naime, propisuje da razlika u godinama između usvojitelja i usvojenika ne može biti manja od 18, niti veća od 45 godina kao i da, izuzetno, ministar nadležan za porodičnu zaštitu može dozvoliti usvojenje licu koje je starije od usvojenika manje od 18 godina ili licu koje je starije od usvojenika više od 45 godina - ako je takvo usvojenje u najboljem interesu deteta.

Devojčica je nakon oduzimanja od Savića bila u hraniteljskoj porodici.