RADNI DANI SUNČANI, A ZA VIKEND IZNENAĐENJE: Iduće nedelje očekuje nas pravi VREMENSKI RINGIŠPIL!

Sunčani i topli radni dani, a onda kiša i gromovi u petak i za vikend - u toj jednoj rečenici mogla bi se opisati vremenska prognoza za iduću nedelju. Pad temeperature ćemo, doduše, osetiti i pre petka, a u nekim delovima zemlje kišobrani će, takođe, ranije zatrebati.

Sutra, u ponedeljak, vreme će, kao i danas, biti sunčano i tropski toplo, sa temperaturama od 31 do 35 stepeni, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

- U noći između ponedeljka i utorka, kao i u utorak prepodne, preko Srbije će sa severozapada proći jedan oslabljeni hladni front. To će se na vreme odraziti u vidu pojačanog severozapadnog vetra.

- Samim tim će doći do priliva malo svežije hladne mase sa severa i pada temperature. Ipak, to će biti tek koji stepen manje, jer i dalje će ostati pretežno toplo. U retkim, retkim delovima zemlje moglo bi da dođe do pljuskova sa grmljavinom - kaže Đurić.

Biće to, ipak, suvo osveženje i u utorak će temperature ostati između 28 do 32 stepena.

- U sredu i četvrtak ponovo sunačno i veoma toplo, sa temperaturama od 30 do 35 stepeni. Ipak, u brdskoplaninskim predelima u sredu popodne d0ći će do jačeg razvoja oblačnosti i pojave pljuskova sa grmljavinom, dok će se u četvrtak, takođe, u drugoj polovini dana, ova pojava proširiti i na ostatak Srbije.

U petak i za vikend nam stiže pogoršanje vremena.

- Pod uticajem ciklona biće čestih pljuskova sa grmljavinom. Doći će do pada temperature i biće uslova za ozbiljnije pljuskove, pa i grmljavinske nepogode - zaključuje Đurić.

Nakon kišnog vikenda, iduće nedelje bi trebalo da ponovo dođe do stabilizacije vremena.

Tako da, iskoristite ove poslednje sate sunčanog i toplog vikenda. Po svemu sudeći, neće nam se uskoro ponoviti.