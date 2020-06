JOŠ JEDNO USPEŠNO TESTIRANJE: Turbo mlaznice, patent Željka Mitrovića, od jeseni u prodaji u Londonu, Parizu i Njujorku! (VIDEO)

View this post on Instagram

Mlaznice sam finalno testirao na pisti Navak i rade kao lude,na svakoj ruci po 4 motora sa po 30 000 obrtaja i u rancu napajanje sa autonomijom od 1h!Lepa vest, potvrdjeno od 1.Oktobra u slobodnoj prodaji u Londonu u Seldfriges, od novembra New York, Paris.Sutra proba u vazduhu!