SRBI OD DANAS NE MOGU U GRČKU! Granice su ZATVORENE JUTROS U ŠEST SATI i evo do kada ostaje tako!

Grčka je jutros od 06.00 sati zatvorila granice za gradjane Srbije, osim za neophodna putovanja za koja je potrebna posebna dozvola, a naši građani koji su kao turisti već u Grčkoj, moći će da ostanu tamo do kraja aranžmana i da se vrate u Srbiju.

- Upozoravamo građane da ne kreću na put prema Grčkoj kako bi se izbegla situacija da se veliki broj naših građana zatekne u putu ili na grčkim graničnim prelazima bez mogućnosti da udju na teritoriju Grčke - rekao je Tanjugu u nedelju ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

On je kazao da će naši građani, koji su kao turisti već u Grčkoj, moći da ostanu tamo do kraja aranžmana i da se potom vrate u Srbiju.Portparol vlade u Atini Aristotelia Peloni, prenela je agencija ANA, rekla je da je "prema novim epidemiološkim podacima odlučeno da se obustavi ulazak srpskih državljana u Grčku od ponedeljka, 6. jula, od 06:00 časova ujutru, pa do 15. jula".