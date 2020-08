Naredna dva dana uživajte u lepom vremenu, jer za vikend stiže preokret - Prete nam grmljavinske nepogode, grad, olujni vetar

Vreme će se promeniti u noći između petka i subote.

- Stabilno vreme u Srbiji, kakvo je danas, i kakvo će biti i sutra i u petak, promeniće se već u petak uveče, tako da će vikend biti nestabilan, a u pojedinim krajevima su moguće grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom - kaže meteorolog Đorđe Đurić na osnovu najnovije prognoze.

Prema njegovim rečima, sutra i prekosutra biće veoma toplo vreme. Temperature neće biti tako visoke, ali biće u skladu sa kalendarom, i koji stepen više.

- Biće od 29 do 33 stepeni, a u petak na istoku Srbije i do 34. Subjektivni osećaj biće da je nešto toplije zbog nešto povećane vlažnosti vazduha. Tako da ta kombinacija visoke temperature i vlažnosti vazduha može da uslovi znatno toplije vreme, nego što su izmerene temperature - kaže Đurić.

Već u petak tokom večeri očekuje se povećana nestabilnost, tako da pojedine delove Srbije mogu pogoditi pljuskovi sa grmljavinom.

- To će biti uvod u nestabilniji, i nešto svežiji vikend. S tim u vezi, tokom vikenda očekuje nas promenljivo oblačno vreme. Doći će do manjeg pada temperature, one će pasti ispod 30 stepeni, ali će i dalje biti toplo i sparno. Biće promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito u subotu, kada lokalno može biti i grmljavinskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom - objašnjava Đurić.

Košavska područja spasava vetar

Nedelja će u pojedinim delovima zemlje biti dan za vetar, koji će te krajeve spasiti nepogoda. To, međutim, neće biti slučaj sa drugim krajevima.

- U nedelju će u košavskom području, dakle u Pomoravlju, Podunavlju i na jugu Banata očekuje pojačan do jak jugoistočni vetar, pa će u tim predelima biti sunčanije u odnosu na ostatak zemlje gde će biti promenljivo oblačno uz uslove za pljuskove sa grmljavinom - navodi Đurić i dodaje će u ponedeljak ponovo biti sunčano i prijatno toplo vreme sa temperaturama u većini zemlje oko 30 stepeni.

