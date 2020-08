SVE ONAKO - PO SRPSKI: Mladenci su Užičanima priredili NEZABORAVAN I REDAK PRIZOR! Svi su očarano gledali u njih i komentarisali "IMA LI ŠTA LEPŠE?"

View this post on Instagram

"To je naše, srpsko i lepše je od svih odela i venčanica" 🇷🇸 Celo Užice priča o venčanju Marka i Jovane ❤🥰 . Prolaznike je ispred užičke opštine juče dočekalo pravo iznenađenje - mladenci obučeni u srpsku narodnu nošnju. Trubač Marko Ostojić i njegova, sada supruga, Jovana bili su u centru pažnje svih pogleda uprtih sa ulica. Ne samo što je veličanstvena srpska odežda očarala svakog ko se zatekao na ovom mestu, već je i prizor mladenaca koji izlaze iz zgrade opštine, u vreme epidemije korona virusa, postao sve ređi. . Ali, Marko i Jovana nisu odustali od venčanja, samo zato što nije vreme za velike svatove, dugačko kolo, grljenja, ljubljenja, buku i sve ono što prati ceremoniju stupanja u brak. Ljubav nije mogla da čeka vakcinu ili neko bolje vreme. . - To je naše, srpsko i lepše je od svih odela i venčanica i, naravno, ima našu drevnu istoriju. Ako se odreknemo svog porekla, onda smo ništa i nikada nećemo znati ko smo - kazao je za Telegraf Marko