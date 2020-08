ŠANSA ZA 10.000 MLADIH Kreće program "Moja prva plata", evo šta znači za POSLODAVCE i ko bi sve mogao da DOBIJE POSAO

Program države "Moja prva plata", namenjen onima koji su završili srednju školu ili fakultet, nemaju radnog iskustva, a u potrazi su za svojim prvim poslom, počinje danas.

Naime, Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) danas bi trebalo da raspiše javni poziv kojim će definisati uslove učešća i način prijavljivanja poslodavaca i nezaposlenih mladih osoba na program u okviru kog će država subvencionisati deo zarada, kako bi se podstaklo zapošljavanje mladih ljudi.

Prema informacijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, program će se realizovati bez zasnivanja radnog odnosa, sa ciljem da se mladima bez radnog iskustva omogući da obave praksu na poslovima kod poslodavca. Na taj način bi stekli znanje, veštine i kompetencije za rad i tako povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Država će za subvenciju preduzećima izdvojiti dve milijarde dinara.

Kako i do kada se može prijaviti

Poziv za prijavu poslodavaca u okviru programa objaviće Nacionalna služba za zapošljavanje, a prijavljivanje će biti moguće preko sajta "Moja prva plata" do 25. septembra.

Poslodavac bi trebalo da unese opis radnih pozicija, poslova, radnih zadataka kao i ostalih uslova koje očekuje da kandidat ispuni.

Mladi, odnosno kandidati koji žele da se prijave za rad u kompanijama, moći će to da urade od 1. do 15. oktobra preko aplikacije koju kreira Kancelarija za IT i eUpravu u saradnji sa PKS, NSZ, uz podršku Ministarstva finansija i Vlade, dok će se od 1. novembra obavljati povezivanje kandidata i poslodavaca koji su oglasilili radne pozicije.

Ko može da se prijavi

Program "Moja prva plata" namenjen je onima koji su završili srednju školu ili fakultet, do navršenih 30 godina života, nemaju radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

Država će kroz ovaj program pokrivati jedan deo troškova njihove plate, dok će ostatak novca za platu ovako zaposlenih mladih ljudi obezbeđivati poslodavci.

Što se tiče poslodavaca, oni mogu biti iz privatnog ili javnog sektora. Prioritet za uključivanje u program, kako je Ministarstvo rada saopštilo, imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih opština, u skladu sa propisom Vlade Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Mladi da nađu posao, a poslodavci kvalitetan kadar

Cilj programa je, prema rečima ministra finansija Siniše Malog, da se motivišu mladi da što pre nađu posao, a da se sa druge strane olakša odluka poslodavaca da ih zaposle. Kako je naveo "najteže je naći prvi posao", pa država ovim potezom želi da im olakša zaposlenje i sticanje prakse.

Pretpostavka je, kako je istakao, da će posle devet plata mladi ostati kod istog poslodavca, ili sa iskustvom lakše naći drugi posao. Mali je kazao i da će verovatno biti drugog i trećeg kruga zapošljavanja.