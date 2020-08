Danas nestabilno vreme, posle podne nepogode!

Danas posle podne i uveče u zapadnim, severnim i centralnim, a tokom noći u istočnim krajevima Srbije, naročito na jugu Banata i u donjem Podunavlju, lokalno se očekuju vremenske nepogode: velika količina padavina, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar.

I sutra će se zadržati nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, sparno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom češćim u

centralnim, istocnim i južnim predelima i to u prvom delu dana.

Ponegde se očekuju vremenske nepogode sa jakim pljuskovima za kratak period, u zoni pljuska i sa kratkotrajno jakim i olujnim vetrom.

Na severu i severozapadu krajem dana postepeno razvedravanje.

Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 16 do 18 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura od 24 do 26 stepeni.

U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, sparno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, zapadnih pravaca. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna temperatura oko 26 stepeni.

U četvrtak će biti pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i lokalne pljuskove sa grmljavinom uglavnom na istoku i u brdsko-planinskim predelima.

U petak i za dane vikenda pretežno sunčano i toplije. Početkom sledeće sedmice promenljivo, svežije i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.