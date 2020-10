U KAFIĆIMA FAJRONT VEĆ OD 20 SATI? Zbog ubrzanog širenja virusa, država će ove nedelje razmatrati POOŠTRAVANJE MERA

Ako se "korona-cunami" pod hitno ne zaustavi, epidemiološka situacija u Srbiji mogla bi potpuno da izmakne kontroli! Obruč oko virusa što pre mora da se postavi. Da je to neophodno, upozoravaju i epidemiolozi i predstavnici Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.

Virus se mora obuzdavati tamo gde se i najviše širi, a to su mesta masovnog okupljanja, u prvom redu ugostiteljski objekti. Iako to može da ima loše ekonomske posledice, prva naredna epidemiološka mera, za koju se zalažu i članovi Kriznog štaba, moglo bi da bude novo ograničavanje rada ugostiteljskih objekata do 20 sati.

Članovi Kriznog štaba, prema saznanjima "Novosti", još razmatraju da li bi takva mera trebalo da važi za celu zemlju, ili samo za najveća potencijalna žarišta - Beograd, Kragujevac, Valjevo i još neka mesta gde se registruje porast broja inficiranih.

Profesor dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba, nema dilemu u kojem pravcu bi dalje trebalo delovati:

- Problem je što ima onih koji ne poštuju mere, ali i sama kontrola tih mera. Još nije trenutak da se uvede policijski čas, jer spadamo u tri zemlje koje imaju najnižu stopu inficiranih na 100.000 slučajeva.

On kaže da većinu novoobolelih u Srbiji čine ljudi od 20 do 40 godina starosti, koji predstavljaju rizik za sve starije u svom okruženju:

- U narednih 10 do 15 dana očekujemo skok broja obolelih, jer mladi uglavnom žive u kući sa još jednom do dve generacije.

Direktor SZO u Srbiji Marijan Ivanuša smatra da za reakciju nema mnogo vremena:

- U Srbiji se beleži veliki broj inficiranih, situacija je ozbiljna. Pogoršanje treba zaustaviti što je pre moguće, jer se vidi kako zemlje koje to nisu uspele pred sobom imaju velike izazove. Srbija je mnogo toga uradila u proteklom periodu, ali ima mesta za unapređenje. Najbitnije su javnozdravstvene mere - ograničenje okupljanja i korišćenje maski.

Korona-presek je, sa 341 potvrđenim slučajem infekcije i jednim smrtnim ishodom usled kovida, znatno bolji nego prethodnih dana, ali ponedeljkom uvek imamo manje potvrđenih slučajeva zbog manje testiranja za vikend. Na respiratorima je 39 pacijenata, a za 24 sata je hospitalizovano 107 zaraženih. U bolnicama je trenutno 768 obolelih od kovida.

U Beogradu je već popunjeno 70 odsto kapaciteta kovid-bolnica, iako se od nedelje koristi i privremena bolnica u "Areni". Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će se uraditi preraspodela pacijenata u VMC na Karaburmi, KBC "Dr Dragiša Mišović" i KBC "Bežanijska kosa": oni koji su u boljem stanju biće prebačeni u "Arenu".

- To je model koji će važiti za nove pacijente i na nivou cele zemlje - precizirao je Lončar.

Na sastanku sa direktorima bolnica dogovarani su detalji oko početka rada novih kovid-bolnica koje se grade u Batajnici i Kruševcu:

- Za to se treba pripremiti, hiljade lekara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja potrebne su da bi te bolnice funkcionisale - rekao je Lončar. - Spremamo se za najgori scenario. Mislim da smo se opustili više nego što je trebalo.

Kada smo poštovali mere, kako je rekao ministar, imali smo najbolji rezultat u Evropi, ali "imamo problem tamo gde se one ne sprovode, to su masovna okupljanja".

U KBC "Bežanijska kosa" utrostručen je broj pregleda, a samo u ovom kovid-centru je 236 pacijenata sa kovidom.

- Pre dve nedelje bilo je 30 do 40 pregleda u 24 sata, sada ih je preko stotinu - kaže dr Bogdan Crnokrak, pomoćnik direktora KBC "Bežanijska kosa". - I broj hospitalizovanih je drastično porastao, sa pet do sedam na više od 40 za 24 sata. Trenutno su popunjene četiri petine naših ukupnih kapaciteta.

U Dečjoj klinici KBC "Dragiša Mišović" na lečenju je i beba od pet meseci. Dr Olivera Ostojić, rukovodilac klinike kaže da je sedmoro dece na lečenju u toj ustanovi u dobrom stanju.

JOŠ 50.000 VAKCINA

U domove zdravlja u Srbiji stižu dodatne količine vakcine protiv sezonskog gripa. Ministar Zlatibor Lončar kaže da se očekuju dve isporuke u narednih nekoliko dana, ukupno 50.000 doza iz uvoza.

- U domovima zdravlja ima "Torlakovih" vakcina koje su apsolutno bezbedne i mogu da ih prime građani od 18 do 65 godina - rekao je Lončar. - Imamo rekordan obuhvat vakcinacijom i to je dobar preduslov da nam se ne ukrste sezonski virusi sa koronom.