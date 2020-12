DOBRO SE OBUCITE - Danas oblačno i hladnije, a evo do kada će DUVATI KOŠAVA

Tokom prve dekade decembra u košavskom području duvaće jak i olujni jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa orkanskim udarima, upozorava RHMZ.

Najjači udari vetra očekuju danas pre podne na jugu Banata od 100 do 140 km/h (28 do 40 m/s), a u Beogradu od 70 do 80 km/h (20 do 23 m/s).

U ostalim danima udari košave na jugu Banata biće uglavnom do 28 m/s (do 100 km/h), a na području Beograda do 60 km/h (17 m/s).

U Srbiji će danas biti oblačno, hladnije, mestimično kiša, na visokim planinama (iznad 1000 m) kratkotrajno pojava snega. U Timočkoj Krajini se očekuje pojava vlažnog snega, a moguća je i kiša koja će se u toku noći ka utorku lediti pri tlu.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području jak i olujni, krajem dana i uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno, hladnije, povremeno kiša. Vetar umeren i jak, ujutro povremeno i olujni, južni i jugoistočni, krajem dana i uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 9 stepeni.

Prema izgledima vremena do 14. decembra, tokom celog perioda prolazna naoblačenja sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Prva dva dana u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa olujnim udarima, od četvrtka u slabljenju, a krajem perioda u skretanju na severozapadni. Dnevna temperatura u granicama proseka ili malo iznad proseka.