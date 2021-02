JOŠ DANAS LOŠIJE VREME, OD SUTRA - HAOS! Meteorolozi najavljuju NATPROSEČNO VISOKE TEMPERATURE, biće čak 17 STEPENI

Danas će maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznositi 13 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će danas ujutro mestimično biti magle, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i toplije.

Na jugozapadu i jugu ponegde slaba kiša, u planinskim predelima provejavanje slabog snega. Posle podne prestanak padavina.

Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od -3 do 5 C, najvisa dnevna od 5 C na severu do 13 C na jugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutro ponegde magla. Tokom dana pretežno oblačno i toplije. Vetar slab promenljiv.

Jutarnja temperatura oko 1 C, najvisa dnevna oko 7 C.

Izgledi vremena za sedam dana - do 9. februara:

Natprosečno toplo, pa se očekuje otapanje snega i na planinama. Do nedelje pretežno sunčano ili umereno oblačno i suvo, samo u četvrtak na severu Srbije pretežno oblačno, ponegde s kišom.

U nedelju posle podne i uveče na jugozapadu, a početkom sledece sedmice i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i manjim padom temperature.