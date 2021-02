'KRVAVA KIŠA STIŽE U SRBIJU': Ova pojava poslednji put zabeležna je PRE VIŠE OD 65 godina, a evo kako nastaje

Velika količina saharske prašine koja je stigla je preko Sredozemnog mora u Evropu očekuje se od četvrtka i kod nas.

Prašina je u subotu poslepodne prekrila središnju Francusku, Švajcarsku, južnu Nemačku i Austriju, piše portal Severeweather.eu, najavljujući da će se nastaviti severnije, odnosno istočnije. Do nedelje ujutro oblak s prašinom trebao bi stići do Beneluksa, Češke i Mađarske, a tokom dana preko Italije trebala bi stići i u naše krajeve.

Imajući u vidu da su današnje temperature za 10 do 15 stepeni više od proseka za ovaj deo godine i to zbog strujanja veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike preko Mediterana, pa sa ovim strujanjem stižu i čestice peska iz Sahare, tako da narednih dana kiša koja bude padala, može da bude "žuta", "prljava" ili "crvena", odnosno "krvava" kako je zovu i može da sadrži čestice pustinjskog peska iz Sahare.

Ovo je potpuno prirodna i bezopasna pojava i uobičajena pri ovoj sinoptičkoj situaciji. Zbog aktuelne situacije, narednih dana u Nemačkoj će padati sneg sa česticama peska iz Sahare, pa će on ponegde biti crvenkast ili žute boje - kazao je Đorđe Đurić na Fejsbuk profilu.

Saharska prašina, poznata je i pod nazivom blatna kiša. Kiša koja ostavlja najčešće smeđe ili žućkaste tragove na površini ili izloženim objektima naziva se blatna kiša, a poznata je i kao žuta kiša, krvava kiša i obojena kiša.

Ona u Evropu stiže dva-tri puta godišnje, ali nije toliko opasana za avione koliko i vulkanska prašina, pa se ne očekuju smetnje u avionskom saobraćaju.

Šta je crvena ili krvava kiša

Crvena ili krvava kiša je meteorološka pojava koji sadrži čestice prašine crvene boje. One obično dolaze iz pustinja ili sličnih okruženja, a vruć vetar ih nosi kroz atmosferu stotinama ili hiljadama kilometara pre nego što prašina padne na tlo.

Te čestice padaju zajedno sa kišom dajući joj crvenkastu ili žućkastu boju.

"Ciklon se nalazi nad centralnim Mediteranom. U prednjem delu prema našim predelima struji veoma topao vazduh, koji je u sklopu južnog strujanja. Vazduh potiče sa severa Afrike i sadrži čestice peska iz Sahare. Kada ovaj vazduh prelazi preko Mediterana, kondezuje se i postaje bogat vodenom parom, pa se u našim predelima beleže ova crvena, odnosno žuta il obojena kiša i sneg”, izjavio je za je za “Alo!” meteorolog Đorđe Đurić.

A padao je i žuti sneg

Fenomen crvene kiše zabeležen je u februaru 1954. godine, a iste godine, padao je žuti sneg na celom području Crne Gore i u mnogim mestima Srbije, te Bosne i Hercegovine. Dve godine kasnije, u junu, padala je žuta kisa u Istri, u Hrvatskom primorju i u Bosni.

To se desilo i 2018. godine u aprilu kada je našu zemlju pogodio snažan ciklon, poznatiji kao "Mediteranski uragan", koji je pokupio velike količine peska iz Sahare, a jako južno strujanje do Srbije, Crne Gore i regiona donelo veoma topao vazduh, ali i ''crvenu'' kišu koji u sebi sadrže čestice peska iz ove pustinje. Na tom putu došlo je do kondenzacije, nastali su oblaci, a samim i kiša. Tragovi kiše uglavnom su se mogli videti na automobilima, garderobi, prozorima, koji su uglavnom bili vidljivi nakon što se osuše, a u martu smo imali i "žuti" sneg u Ivanjici.

Ukoliko se budete pitali kako da skinete fleke i očistite tragove od ove kiše Iskusne domaćice savetuju da se prozori od peska iz Afrike najbolje čiste pomoću hladne vode, deterdženta, sirćeta i dobrog brisača za stakla. Ukoliko ovo poslednje nemate, stari trik sa novinskom hartijom i dalje može da posluži.

Iako su mrlje od peska veoma ružne, na odeći nisu tvrdokorne, te ih i obično pranje u mašini može skinuti. Ipak, najbolje je da ne dozvolite da se skore, već da ih, ako ste u mogućnosti stavite na pranje.