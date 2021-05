STIGAO NOVI KONTINGENT FAJZEROVIH VAKCINA: Na Torlak dopremljeno još 104.130 doza

Naime, u Beograd je danas dopremljeno još 104.130 Fajzerovih vakcina protiv virusa korona.

U Srbiji je do sada dato 3.661.516 doza vakcina.

Podsetimo, kako je danas istakao doktor Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, cilj je da se u Srbiji do kraja juna vakciniše tri miliona građana.

Đerek, koji je i predsednik Nacionalnog koordinacinog tela za imunizaciju, rekao je da je do sada revakcinisano 1.570.000 građana, a da je prvu dozu primilo 2.050.000 ljudi.

- Daleko smo od magičnog broja, biće nam potrebno za dva meseca još milion i po ljudi da bio došli do onoga što želimo, što se nadamo, a to je do kraja juna imamo tri miliona vakcinisanih. To je oko 55 odsto ukupnog punoletnog stanovništva. Uradićemo sve da uspemo - rekao je Đerlek.

Naveo je da će biti veliki uspeh ako do 30. juna bude tri miliona revakcinisanih, ali da se tu nećemo zaustaviti.