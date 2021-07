MINISTAR LONČAR ZA PINK: STVAR JE JASNA - Ako se ne vakcinišemo u dovoljnom broju, problem sa virusom ćemo imati GODINAMA! (VIDEO)

Ministar ističe da, ako se ne vakcinišemo u dovoljnom broju, godinama nećemo izaći iz problema epidemije, a ako budemo spori u vakcinaciji, dajemo prednost virusu da mutira i da vakcine koje do sada imaju ne budu dovoljno sredstvo za suzbijanje virusa.

Juče je u kovid ambulanti u Nišu zabeležen najveći broj pregleda u poslednjih pet-šest nedelja, a svi pozitivni vratili su se sa mora, a najveći broj njih je nevakcinisan, izjavio je za TV Pink ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

- Stvar je postala jednostavna: ovaj problem će se rešiti jedino onda kada se dovoljan broj ljudi bude vakcinisao. Srbija je na 48-49 vakcinisanih, što apsolutno nije dovoljno, a najveći problem imamo sa mladima – kaže ministar.

Ističe da podržava obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika, kao i onih koji su u čestom kontaktu sa ljudima – taksista, službenika… Dodaje da broj zdravstvenih radnika koji odbijaju vakcinaciju nije velik.

- Ima jedan procenat onih koji se ne bi vakcinisali i to mi nije jasno. Zašto se bavite medicinom ako ne verujete u nju, ako vi hoćete da pomognete nekome, za to ste učili školu, a sada kažete da je vakcina čipovanje, onda je to problem – rekao je ministar.

Lončar dodaje da mladi ne znaju zašto su protiv vakcinacije, čemu svedoče i ankete. Upravo iz ovog razloga je teško prići ovoj populaciji.

Upozorava da, ako se ne vakcinišemo, narednih godina nećemo izaći iz ovog problema, a ako budemo spori u vakcinaciji dajemo prednost virusu da mutira i da vakcine koje do sada imaju ne budu dovoljno sredstvo za suzbijanje virusa.

- Vakcinacija je jedini način da se spasu ljudski životi i zdravstveni sistem- kaže Lončar. Podseća da do kraja godine u Srbiju stiže i peta vakcina - Moderna.

Podvlači da je važna saradnja između zemalja regiona jer virus ne zna za granice. Podseća da su u BiH, u znak zahvalnosti za donirane vakcine, odlučili da zdravstvenim radnicima iz Srbije daju vaučere za besplatan odmor, a da su za sve građane naše zemlje besplatne putarine u Severnoj Makedoniji.

Kada je reč o donaciji Crne Gore vojsci lažne države Kosovo, Lončar kaže da je to čudna situacija i da se nada da će razum preovladati, te da će se uvideti da Srbija poštuje svakoga, da sa svakim želi najbolje odnose, štiti svoje interese, ali nikakve pretenzije prema drugima nema.

- Želim im svu sreću i da iz svega toga izađu, ali onako kako rade, videćemo kada će to biti. Šta god misle, neka rade, mi se nećemo mešati, želimo im sve najbolje - kazao je Lončar.

Na pitanje o rezoluciji o navodnom genocidu u Srebrenici koja je usvojena u Crnoj Gori, Lončar je upitao kakve veze ima genocid u BiH sa Crnom Gorom.

- To nam je najverovatnije hvala za sve – rekao je Lončar ironično i zašitao kako su mogli da uzmu vakcine od Srbije ako smo genocidni, kao i kako im ne smeta biznis sa genocidnim Srbima u Beogradu i stanovi po Vračaru.

- Zagadiće vam genocidni Srbi more! Ako su Srbi genocidni, nemojte da uzimate pare od njih - poručio je ministar.