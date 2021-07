Crnogorka iz Beograda preživela dramu u Grčkoj: 'Spasilac me upozorava, a ja se smejem - uskoro nisam mogla ni usta da otvorim'

Sarti je nedavno privukao veliku pažnju domaće javnosti nakon što je jedan naš državljanin izgubio život na plaži iako je bio dobrog zdravlja i umeo da pliva.

Crnogorka koja već 23 godine živi u Beogradu i koja je pisala pod svojim internet nadimom Holy Cat podelila je u grupi "Grčka" na Fejsbuku tri prilično traumatična iskustva iz istoimene zemlje, a prvi put joj se drama desila na Sartiju.

Njenu objavu prenosimo u celosti.

"Imam potrebu da sa vama podelim tri neprijatna iskustva sa talasima u Grčkoj. Naučila sam mnogo o ovome i imam poruku za sve kojima je ovo zabava kao i meni, sve do sad - reči su jedne Crnogorke koja je od malih nogu obožavala letovanja upravo zbog talasa. Međutim, više joj nije ni smešno ni zabavno.

"Lep sunčan dan, toplo more i talasi. Zvuči kao san za ljubitelje ovog vida zabave na moru. Talasi u Sartiju u principu nisu nešto veliki, bar ne za dobre poznavaoce, ali su snažni, dobijaju na brzini, pa masa puta ubrzanje... E sad, najveći izazov predstavljaju ona tri što naidju u seriji, koje ne možete da savladate, već morate da zaronite i sasečete ih ili će oni vas bukvalno otresti.

Ono sto se meni desilo je trenutak nepažnje, nešto sam se bila zagledala ka ležaljkama i kad sam se okrenula nije bilo vremena da zaronim, talas me bukvalno poklopio svom svojom silinom, oborio, ali ono što je najgore ugurao mi je vodu i pesak u organe za disanje. U sekundi sam izgubila svu snagu u nogama, nisam mogla da udahnem vazduh a već me drugi talas vukao ka dnu.

Ne znam kako, ali uspela sam da rukom uhvatim dečkovu nogu. Naravno da su me onaj drugi i treći talas pošteno olupali, uspela sam i dečka da oborim ali on je uspeo da nas izvuče, ja sam bila u potpunosti bez trunke snage. Trebalo mi je sat vremena da povratim normalno disanje. I verujte tu dramu je možda opazilo par ljudi na plaži.

Druga situacija se desila na Mikonosu gde sam se upoznala sa veštačkim talasima koje pravi ona jedna vrsta super brzog velikog broda, to je sasvim druga problematika. Rezultat ožiljci na dva mesta na nozi jer me talas bukvalno uvukao u sebe kao u bubnju pa otresao o stenu. Iako me spasilac upozorio, meni to bilo smešno. Imala sam sreće da nisam glavom udarila.

Treća situacija Krit. Glupi neki talasi, raštrkani, ne toliko veliki ali su me za dva minuta odvukli na pučinu a da nisam ni primetila. Kako bih rekla, duvaju I vuku suprotno očekivanom. Povratak je bio ludilo, boring sam se kao lav da isplivam. Ja vučem na jednu stranu, a oni na drugu.

E pa dragi moji meni se više ova zabava I ne dopada toliko, ili sam jednostavno ostarila", napisala je devojka.