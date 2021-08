ŽALE SE NA TEMPERATURU, A NE PADA IM NA PAMET DA IMAJU KORONU! Šekler oštro o nevakcinisanima: Uvesti kovid propusnice!

Epidemija u Srbiji ne pokazuje znake smirivanja.

Moguće je uz rigoroznu kontrolu uvesti kovid propusnice, odnosno ulazak u lokale omogućiti isključivo vakcinisanim i onima sa negativnim testom, tvrdi imunolog i virusolog Milanko Šekler.

Šekler je izjavio da je muzički festival "Egzit" u Novom sadu organizovan na sličan način i da za mesec i po dana od tada, kako je rekao, nije primećen "nekakav drastičan skok broja zaraženih".

- Očigledno je da to može da funkcioniše ukoliko su nadležna tela koja to treba da kontrolišu adekvatno obučena - rekao je on.

Šekler kaže da je od farmaceuta u Beogradu čuo da mnogo mladih često dolazi u apoteke i žali se na temperaturu, a kako kaže, ne pada im napamet da imaju koronavirus.

Šekler tvrdi i da mladi kriju da imaju temperaturu da bi mogli da izlaze i druže se.

On se osvrnuo na nedavno završene Olimpijske igre u Tokiju i rekao da je 85 odsto olimpijaca vakcinisano, a da preostalih 15 odsto nije, zato što potiču iz siromašnih zemalja koje nemaju vakcine.

- To su sve mladi ljudi u naponu snage, obarali su svetske rekorde, pomerali granice nemogućeg – to su ljudi koji su vakcinisani i ništa im nije falilo - dodao je on.