Srbija dobija kovid propusnice, koje će za početak biti potrebne za "noćni život u ugostiteljskim objektima, i biće vam neophodne svakoga dana od 22 časa.

Epidemiološka situacija je takva da je sa ovim brojem zaraženih na dnevnom nivou, ali i trenutnim obuhvatom vakcinacije, uvođenje još jedne mere bilo neminovno. Sve radi i funkcioniše, nema zabrane izlazaka u noćni provod, ali od sada je neophodno da budete vakcinisani, da imate potvrdu o preležanom kovidu najduže sedam meseci, ili negativan test na koronu - PCR ne stariji od 72 sata, ili antigenski 48 sati.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović nakon završene sednice izjavio je da je medicinski deo podržao uvođenje kovid propusnica, i skrenuo pažnju na to da kovid propusnice ničija prava ne ugrožavaju.

- Kovid propusnice će stvoriti atmosferu za moguću primenu za nadalje. Ovo se odnosi i na svadbe, proslave, na žurke… Ovako se pokreće mehanizam kojim bi se kasnije u nekom doglednom vremenu primenilo za dalje. Da se razumemo, po svom tom sastavu sertifikat ne ugrožava ljudska prava, da li se neko vakcinisao ili nije, to je njegovo pravo, ali ako želi da boravi u ugostiteljskom objektu posle 22 časa, mora da ima ili sertifikat ili potvrdu, ili negativan test na kovid, kaže profesor Tiodorović.

Dakle, ako želite u restoran, kafanu, klub, na žurku ili svadbu posle 22 časa, sve može, ali uz neki vid potvrde. Na taj način, kako lekari objašnjavaju, smanjiće se rizik od zaražavanja jer mladi baš u noćnom provodu mogu lako da se inficiraju.

- Ovo je bilo neminovno i potrebne su. Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba, doduše, ostali smo pri svom stavu i pri ranijim zahtevima za skraćeno radno vreme, ali ovo svakako podržavamo. Moram da naglasim da nas je ministar zdravlja (Zlatibor Lončar) sve vreme podržavao, tako da je podržao i on nas, a i mi njega. Što se efekta tiče ne možemo očekivati da se desi odmah, ali u nekom narednom periodu sigurno. Što se mog ličnog mišljenja tiče, smatram da je bilo potrebno uvesti za celodnevno, jer se ovo odnosi samo na ugostiteljske objekte, a ne za apoteke, prodavnice, ili bilo šta što je neophodno. Dakle, i sada u dežurnu apoteku ili u prodavnicu, svako može da uđe bez potvrde - ističe profesor Tiodorović.

Kada će početi da padaju brojke

Dnevna statistika u poslednjim nedeljama varirala je između 6.000 i 7.000, ali je i ta brojka premašena, i prema poslednjem preseku ona ide ka 8.000. Profesor Tiodorović kaže da će brojke početi da opadaju tek za 10 do 15 dana, ali pod uslovom da se pridržavamo mera.

- Pa ja mislim da ne možemo očekivati neku uočljiviji pad brojki bez 10 do 15 dana. Dugo se je ovo zadržalo, čak se može desiti da dođe i do porasta. Lepo je vreme, svadbe za vikend, utakmice, sve se to može odraziti i na povećanje. Ako ima razuma, možemo očekivati da u narednih mesec dana uočimo značajniji pad, od 7-8.000 na 3-4.000 pozitivnih. Nažalost, ne možemo očekivati nagli pad umrlih jer su nam bolnice pune, to su teški pacijenti, dominiraju nevakcinisani, ali ima i onih koji su životno ugroženi zbog komorbiditeta, dodaje profesor Tiodorović.

Šta podrazumeva kovid propusnica

Premijerka Ana Brnabić obasnila je šta se sve priznaje kao validan kovid sertifikat na osnovu kojih će građani od subote moći da uđu u zatvorene objekte posle 22 časa.

- Validan kovid sertifikat predstavlja potvrda druge, odnosno treće doze vakvcine. Da nije starija od 210 dana, kada je u pitanju druga doza. Ako neko posle 22 časa želi da boravi i ugostiteljskom objektu, a nije vakcinisan, za to je potreban negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Dakle, ukoliko ne želite da se vakcinišete, možete da imate negativan PCR test, koji se vidi u vašem digitalnom sertifikatu. Negativan antigenski test, koji je validan 48 sati, ali i validan kovid sertifikat, ako ste preležali kovid u prethodnih sedam meseci – rekla je premijerka.