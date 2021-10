RAŠIRITE NOVČANIKE, STIŽE NOVA POMOĆ DRŽAVE: Evo koliko para sledeće nedelje leže na račun svim punoletnim građanima Srbije

Prijavljivanje za decembarski iznos počinje od 15. novembra i to samo za one koji svoje podatke nisu ostavili za 30 plus 30 evra, a ispunjavaju potrebne uslove ili su u međuvremenu postali punoletni.

Sa pet isplata srpski penzioneri će dobiti najveću državnu podršku u vreme pandemije kovida 19. Tako će do kraja godine na račune najstarijih u Srbiji leći još 50 evra, što je sve ukupno od početka "korona podrške" - 130 evra i 3.000 dinara.

Trebalo bi napraviti razliku između toga ko daje novac. Kada je 22. septembra novac išao iz kase Fonda onda su 5.900 dinara primili svi koji su u njihovoj isplatnoj bazi, odnosno i penzioneri kojima penzija ili deo čeka u drugim državama stižu iz Srbije. Novembarsku i decembarsku pomoć dobijaju samo punoletni građani naše zemlje i leći će i na račun, recimo, seniora koji su hrvatski penzioneri, ali su srpski državljani.

Do nedoumica često dolazi i kada su u pitanju porodični penzioneri. U ovom krugu, novac neće dobiti nijedan od njih koji je mlađi od 18 godina, bez obzira na to što je na spisku PIO fonda. Naime, prema zakonu deca rođena u braku, vanbračno ili su usvojena imaju pravo na porodičnu penziju i ona im pripada do 15. godine života, bez obzira na to da li se školuju ili ne, dok druga pravila važe za starije.

Prijavljivanje za decembarski iznos počinje od 15. novembra i to samo za one koji svoje podatke nisu ostavili za 30 plus 30 evra, a ispunjavaju potrebne uslove ili su u međuvremenu postali punoletni. Penzioneri i svi koji su se već prijavili mogu samo da čekaju da im novac legne na račun.

Kako su ranije iz Ministarstva finansija naveli za tri paketa pomoći prošle i ove godine država je izdvojila oko osam milijardi evra, što je pomoglo da se očuvaju radna mesta i proizvodni kapaciteti.

Na Vladinom spisku nisu se našli samo penzioneri, ali osim novca koji je namenjen isključivo njima, oni gotovo uvek dobiju i deo kolača koji pripada ostalim građanima - punoletnim i vakcinisanima. Prema najavama predsednika Aleksandra Vučića, u februaru 2022. trebalo bi da kućni budžet seniora bude bolji za još po 20.000 dinara, što će biti najveća finansijska inekcija otkad se jednokratna pomoć isplaćuje.

NAJBOLJE PROŠLI PENZIONERI

Prva podrška najstarijima stigla je u maju od države u iznosu od 30 evra i tada su je dobili svi punoletni građani. Zatim je iz iste kase isplaćeno po 3.000 vakcinisanima, među kojima je opet bilo najviše seniora, dok je u septembru iz PIO Fonda na račune leglo po 5.900 dinara. Do Nove godine ostale su još dve državne isplate od po 30, odnosno 20 evra.