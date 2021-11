'PRED NAMA JE NAJGORI MOGUĆI SCENARIO' Tiodorović nije optimističan - njegove reči se mnogima neće dopasti

Prof. dr Branislav Tiodorović oglasio se nakon jučerašnje sednice Kriznog štaba i otkrio šta misli o novim merama koje su donesene.

Kako kaže, i ranije je bilo predlagano da se nekako spreče kontakti i zaražavanje kod mlađe populacije, kao i da se nada da ćemo to uspeti odlukom o raspustu.

"Kao što vidite delta soj koji imamo i delta plus koji nam preti, oni se kod najmlađih i kod dece veoma brzo prenose. Mi računamo da ćemo tokom ovih dana raspusta uspeti da stabilizujemo situaciju. Ja moram da skrenem pažnju, da to nije vreme za okupljanje na nekim drugim mestima, kućnim žurkama i kafićima. Njihovo okupljanje može biti veliki rizik. Vidite na osnovu iskustva ranijih epidemija, ovaj presek bi trebalo pozitivno da utiče, da značajno padne broj novozaraženih među učenicima. Međutim, moram da kažem, da i druge mere koje prate sve to moraju biti mnogo oštrije nego što je sada, da bi bismo imali mnogo bolji efekat" istakao je dr Tiodorović.

DA LI ĆE BITI ONLAJN NASTAVE

Kako je rekao epidemiolog, na jučerašnjoj sednici nije bilo reči o onlajn nastavi, ali da moramo poći od toga da se svi eksperti slažu da je ona neophodna i jedino rešenje u datim momentima.

"Međutim, iako je ona bila dobro pripremljena u proteklom periodu, ona nije u obrazovanom slučaju dala odgovarajuće rezultate", istakao je dr Tiodorović i rekao da pomeranje zimskog raspusta nije razmatrano, ali da će o tome biti reč na nekoj od sledećih sednica.

KOVID PROPUSNICE OD 20 ČASOVA

Kako kaže, oko kovid propusnica je bila najveća diskusija na jučerašnjoj sednici.

"Moram da kažem da mi, medicinski deo Kriznog štaba, i dalje ostajemo da propusnice mogu biti stvarno efektivne ako se sprovode 24 sata i ako ih prati poštovanje svih ostalih mera. Moramo da shvatimo činjenicu da smo svi odgovorni. Sad treba da vidimo šta će se dešavati sa slavama. Prošle godine su ljudi uglavnom poštovali mere i slavili samo u krugu porodice", istakao je epidemiolog.

PRED NAMA TEŽI SCENARIO

Član Kriznog štaba upozorio je da nas i danas u 15 časova verovatno čekaju veoma zabrinjavajući i teški rezultati. Na pitanje šta je naredni korak ako počnu brojevi da rastu, Tiodorović je istakao da su još u junu rekli da imamo dva scenarija.

"Bila je reč da povećamo vakcinaciju, da više poštujemo mere... Ništa od toga se nije dogodilo. Ostao nam je scenario prirodni proces, što znači da će sve zaražavati svi, ali on će trajati dok svi ne prebole, gde će neki slučajevi završiti fatalno. Najviše će biti pogođeni nevakcinisani. Ovo kako ide, ide po nekom epidemiološkom pravilu 'dok postoji gorući materijal, goreće', što je najgora moguća solucija", istakao je Tiodorović i dodao:

Ovako kako sada stoje stvari, moram da kažem da nemam mnogo optimizma. Ovo je prvi put da ja, koji sve gledam kao optimista, tako nešto izjavim. Moramo da shvatimo da je taj broj umrlih strahovit i izuzetno velik. Mislim da nema više stanovnika ko nema nekog u okolini da nije stradao. Mislim da samo ozbiljnost u sprovođenju mera može da dovede do toga da život vratimo bar donekele u normalu".

Podsećamo, na jučerašnjoj sednici je potvrđena odluka da đaci budu na raspustu, a takođe su obavezne kovid propusnice za ugostiteljske objekte nakon 20 časova.