MALI HOLIVUD U SRCU SRBIJE! Ivanjica je pravi TURISTIČKI BISER Zapadnog dela zemlje

Varošica podno Javora i Golije osnovana je 1834. godine, a godinu dana kasnije ušla je i zvanično u sastav Srbije.

U vreme kada su ovim područjem vladale turske snage, na mestu na kome se danas nalazi Ivanjica postojao je han. Putnici koji su išli iz pravca Sjenice i Nove Varorši, prema Požegi i Čačku često su baš tu noćivali i puštali životinje da se odmore.

Prostor oko turskog hana je bio mahom nenaseljen i oko njega su de do unedogled pružale njive. Smatra se da otuda i potiče današnji naziv ove varošice, u zapadnom delu Srbije.

Početkom 16. veka se prvi put pominje u spisima. U sastav Srbije Ivanjica zvanično ulazi 1833. godine, na osnovu Ukaza koji je izdao srpski knjaz Miloš Obrenović. Kapetan sreza je u to vreme bio Sima Jaković, koji se smatra osnivačem Ivanjice. Naime, njemu je knjaz naredio da na području sela Prilike omogući podizanje naselja. Kako se imanje sreskog kapetana nalazilo tu, on je pridošlicama iz Sjenice i Nove Varoši uglavnom, počeo da prodaje zemlju, tako da od 1834. godine počinje da niče naselje.

Po mnogo čemu prva

Zanimljivo je da je upravo ova varoš u zapadnom delu zemlje bila pionir u mnogo čemu. Primera radi 1911. godine je baš tu izgrađena hidroelektrana, jedna od prvih u Srbiji. Godinu dana kasnije osnovan je i prvi fudbalski klub, nazvan „Javor“ po istoimenoj planini, koja se nalazi u blizini.

Prva zemaljska satelitska stanica puštena je u rad 7. juna 1974. godine. Bila je prva u nekadašnjoj Jugoslaviji. Bilo je uobičajeno da se Ivanjica naziva Malim Holivudom. Čuveni filmovi, koje mnogi pamte, poput „Užičke Republike“ i „Više od igre“, snimani su baš u ovoj varošici.

Šta videti u Ivanjici i okolini?

Na obali reke Moravice, ušuškana među planinama Javor i Golija leži varošica, koja je proglašena vazdušnom banjom. Ne samo da se može pohvaliti odličnim geografskim karakteristikama, već i značajnim zanimljivostima. I istorijskim i kulturnim.

Možda najpoznatiji simboli Ivanjice su vodopad na Moravici i kameni most preko iste reke. Odmah za njima sledi i most preko reke Moravice, u selu Kumanica, za koji je vezana i jedna vrlo interesantna legende. Uz kamen, korišćen je i posve čudan vezivni materijal. Verovali ili ne, legenda veli da je korišćeno čak 30.000 jaja tokom gradnje, kao svojevrsni vezivni materijal. Rimski most na Moravici udaljen je oko 15 kilometara od Ivanjice.

Ljubitelji aktivnog odmora će ovde uživati. Ne samo zbog blizine planina Javor, Mučanj i Golija, već i zbog moguće posete Hadži Prodanovoj pećini.

Sa razlogom se Ivanjica smatra vazdušnom banjom

U Ivanjici se nalazi i Spomenik Revoluciji, kao i koliba čiča Draže i spomenik vođi Ravnogorskog pokreta, koji je tu i rođen.

