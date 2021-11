KON I ŠEKLER OTVORENO O 'OMIKRON' VARIJANTI KORONE! Evo šta stručnjaci kažu o virusu koji je NAJOPASNIJI do sada!

Dr Šekler je istakao da je najbolja borba protiv omikrona da se vakcinišemo vakcinom koja već postoji.

Novi soj virus korona pojavio se u Južnoafričkoj Republici. Za omikron soj već je počelo da se priča da je u pitanju supervirus, što su epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon i mikrobiolog i virusolog Milanko Šekler u gostovanju na tv Prva negirali i istakli da je potrebno vreme da se vidi kakva je mutacija virusa zapravo u pitanju.

Na pitanje da li je tačno ono što je rekao dr Vladica Veličković, da je novi soj virusa Frankenštajn, te da ima 32 mutacije samo na spajk proteinu, iz čeka proizilazi da je otporan na vakcine, lekove i preležanu bolest, dr Kon je istakao da se takvi nazivi koriste kako bi namerno skrenuli pažnju.

- Kad se izvuku i koriste reči koje namerno podižu pažnju, to je jasno upozorenje da se to ne sme tek tako ignorisati. Virus je otkriven 11. novembra, relativno brzo je dobio naziv zabrinjavajuća varijanta, što ukazuje na to da pokazuje ozbiljan potencijal, ali to su relativno mali brojevi. Vidi se sposobnost prenošenja. U Izraelu se ozbiljno prirpremaju da prate dalju transmisiju, što je vrlo ozbiljan posao. Ono što mogu odmah da kažem je da ćemo na spisku da imamo te zemlje i za njih će biti pojačan nadzor i biće obavezan dvonedeljni karantin pod zdravstvenim nadzorom. Da bi smo znali koliko će dalje da se prenosi, moramo da čekamo - rekao je dr Kon.

Na isto pitanje dr Šekler odgovorio je žustro, istakavši da su nazivi poput Frankenštajn ii supermutant neprofesionalni.

- Ako predsednica tela SZO koja se bavi klasifikacijom virusa korona upozorava da nema dovoljno podataka, da je svega 100 virusa sekvencirano ceo genom, da ne znamo kako će mutacije da utiču na ponašanje virusa, što to niko ne prenosi? SZO upozorava da su potrebne nedelje da se vide osobine virusa. Kada je ustanovljeno prisustvo virusa, nacionalno telo za prenosive bolesti Južnoafričke Republike je reklo nemamo podatke da je smrtnost veća, da su promenjene kliničke slike, imamo podatke da ima dosta asimptomatskih slučajeva. Pa šta ako ima 32 mutacije? Bila je alfa, beta, gama, delta, brazilski soj, koliko je slova prošla za ovaj 21 mesec i svaki put kad se pojavi novo slovo kreće drama. Treba mesec dana da se obave ispitivanja. U ovom trenutku ne postoji genije koji može da kaže da li je vius promenio osobine. U ovom trenutku ne postoji nijedna činjenica, potrebne su nedelje za laboratorijska ispitivanja - objasnio je dr Šekler.

Kako je dodao, sve prethodne varijante virusa takođe su važile za vrlo uznemirujuće, te da je bitno da se sačekao podaci. On je takođe napomenuo da je "daleko više od novog soja uznemirujuće što se dešavaju veliki skupovi u zatvorenim prostorima, gde niko ne nosi maske".

Na pitanje da li je tačno da farmaceutske kompanije za 100 dana mogu da naprave vakcinu za novi soj, dr Šekler ističe da se isto govori kada se pojavi svaki novi soj.

- Ja kažem napravićete ako bude trebalo, ali oni se odmah nude da mogu da naprave. Neka oni pričaju svoju priču, treba da sačekamo da vidimo da li će da nam zatreba. Toliko sojeva je prošlo, a nije bilo potrebno da se menja vakcina - dodao je.

Dr Kon je izrazio saglasnost sa dr Šeklerom i dodao da ima više uglova gledanja.

- Prvi ugao je baš ovo što je rekao dr Šekler. Drugi ugao gledanja je da informacija treba da se deli, ali sve treba spustiti na racionalno. Novi virus ne može ni da se uporedi sa dominacijom delta virusa. Srbija treba da reaguje jer nam treba tri do četiri nedelje da stvarno vidimo kako se virus ponaša, koliko je imunitet koji imamo dovoljan u novoj situaciji. Ne znamo da li su te mutacije dobre ili loše. Neke mutacije su u vezi sa povećanom tranmisibilnošću, druga smanjuje efektivnost antitela u odnosu na virus. Optimistički je razmišljanje da će to sasvim sigurno vakcina da bude dovoljna, ali nešto manje efektivna, ali ne možemo da tvrdimo da to znamo. Te tri nedelje možemo da dižem paniku, a možemo da postavimo racionalno. Racionalno je da nemamo ni na vidiku taj virus, to je zemlja sa kojom nemamo avio saobraćaj - objasnio je Kon.

Ipak, šta se dešava ukoliko za novi soj virusa bude potrebna nova vakcina? U kakvom su položaju tada oni koji su već vakcinisani?

- Očekuje s da oni koji imaju tri doze imaju dovoljnu zaštitu, a za one za koje već sad znamo da im je potrebna buster doza, kod njih će zaštita biti slabija. Ne možemo trenutno da pričamo za omikron. Imamo povoljniju situaciju. Važno je shvatiti da se nalazimo u situaciji koja se poboljšava. Situacija sa decom se stabilizuje. U narednoj nedelji se očekuje blagi pad obolelih. Predlog da se pomeri raspust i 24-časovne kovid propusnica i dalje stoji - zaključio je dr Kon.

Dr Šekler je istakao da je najbolja borba protiv omikrona da se vakcinišemo vakcinom koja već postoji.

