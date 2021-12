ZAŠTO RASPUST NE POČINJE RANIJE? Tiodorović nakon odluke Kriznog štaba: 70 odsto škola nema ni jednog obolelog, a ovo je KLJUČNI RAZLOG

Kada je omikron u pitanju, suviše je rano donositi zaključke, jer do sada nije bilo vremena da se obave ozbiljne studije koje bi precizno pokazale njegovo delovanje. Ali svakako ima različitih komentara, te da je opasniji, zarazniji, ipak iz Južne Afrike, Engleske, Amerike dolaze nam informacije da jeste zarazniji, ali da nema teže kliničke slike. Tu su mladi na udaru a objašnjenje je prosto, jer među tom populacijom ima najmanje vakcinisanih. Što se naše zemlje tiče, mi smo preduzeli korake, ali ne treba paničiti, već poštovati mere koje mi već imamo i vakcinisati se, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović.

Kako ističe profesor Tiodorović nakon završene sednice Kriznog štaba, mi smo kao zemlja reagovali ozbiljno i na vreme, jer je neophodno pratiti pojavu novog soja, te je u skladu s tim doneta odluka da se određene mere primene za Južnu Afriku, Malavi, Bocvanu, Lesoto, Namibiju. Dakle, svi putnici koji dolaze iz ovih zemalja moraće na aerodromu da rade PCR test, ako su negativni, sledi im izolacija od 14 dana, sa obavezom da posle sedam dana urade još jedan PCR test. U slučaju da su pozitivni, predviđeno je da budu prebačeni u odgovarajuću kovid ambulatu.

Profesor dodaje da nije vreme za opuštanje, niti za negodovanje kada je vakcinacija u pitanju, jer na udaru će svakako biti oni koji nemaju nikakvu zaštitu, ne samo od ovog soja, nego i od samog virusa.

Oni koji nisu vakcinisani, kao i oni sa pridruženim bolestima, oni su svakako u problemu, s druge strane i SZO je potvrdila, da oni koji su uredno vakcinisani i buster dozom imaće zaštitu, te im i taj novi soj neće napraviti veći problem. Da li će oboleti, da moguće je, ali neće biti životno ugroženi sugurno. Zato je vakcina toliko važna. Mutacije se dešavaju tamo gde je mali procenat vakcinisanih, tamo se virus održava, i nije bez razloga baš tamo nastao ovaj soj. S druge strane, gde je veći procenat vakcinisanih virus gubi jer nema prostora niti za održavanje niti za mutacije. Dakle, poruka je vrlo jasna

Kada bi mogao da usledi novi talas

Kako dodaje, trenutna epidemiološka situacija jeste bolja što se tiče pada broja novozaraženih i hospitalizovanih, ali da broj preminulih i dalje ne pada. Što se tiče novog talasa, on bi mogao da uslediti sa eventualnim dolaskom omikrona i to je ono što bi moglo da nas poremeti.

- Čim ljudi vide da brojke padaju, da se poboljšava situacija, narod odmah smanji interes za vakcinaciju, a to nije dobro. Nama vakcinacija treba u svakom smislu te reči. I to što više i što obimnije. Što se novog talasa tiče, on bi se možda mogao desiti ako bi se pojavio novi soj, ali, treba podsetiti da mi nismo ni delta plus detektovali. Svakako moramo da pratimo šta se dešava, preduzeli smo mere i ne treba paničiti. Omikron je u Evropi registrovan kod 158 osoba, e sad pitanje je kako će se i na koji način dalje širiti, zato smo oprezni, dodaje profesor Tiodorović.

Zašto nije pomeren zimski raspust

Profesor Tiodorovič objašnjava da je medicinski deo ostao pri starom stanovištu, ali da je on među prvima govorio da treba sagledati sve apsekte i saslušati lekare i prosvetare. S jedne strane prosvetari su bili za to da ne treba pomerati raspust, a s druge strane, postojao je savet da treba deca ranije da idu na raspust, već od 20.decembra.

- Mi imamo ovakvu situaciju, ipak postoji neko smirivanje, tako da, ako bi krenuli ranije sa raspustom, to bi se poklopilo sa dolaskom naših ljudi iz inostranstva, sa pojavom omikrona, sa širenjem po Evropi, zato je ipak bolja solucija od 31.decembta do 24.januara. Mi ćemo i dalje pratiti šta se dešava, mada gripa nema. Jer tu je i grip jedan od faktora koji bi uticao na pomeranje… Drugo, ako i 70 odsto škola nema nijednog obolelog prijavljenog, onda nema razloga za uvođenjem nečega ranije. Mi ćemo svakako pratiti, pa ako se situacija promeni, onda možemo produžiti raspust, nedelju dana ili nekoliko dana, zavisi ako bude potrebno - dodaje profesor Tiodorović.