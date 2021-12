DANAS JE I ZVANIČNO POČELA ZIMA, BIĆE HLADNIJA OD PRETHODNE DVE! Objavljena je najnovija vremenska prognoza! Evo kakvi dani su pred nama

Danas je tačno u 11:02 zvanično počela zima.Trajati 88 dana, 23 sata i 35 minuta i trajati sve do 20.III 2021. u 10:37 kada će početi proleće.

Iako je dugoročna vremenska prognoza često i pogrešna, iz RHMZ kažu da će ova biti nešto hladnija u odnosu na prethodne dve, sa nešto većom količinom snega, a za Novu godinu se ne očekuje da će padati sneg.

Januar će biti najhladniji zimski mesec.

Meteorolog Đorđe Đurić prognozira da će do četvrka biti hladno, a od petka osetno toplije. Najavljuje i zahlađenje pred Novu godinu i dodaje:

"U Srbiji pod uticajem hladne vazdušne mase sa istoka i severoistoka, do četvrtka se očekuje hladno. Jezgro ove ledene vazdušne mase nalaziće se iznad Rusije, pa se tako u Moskvi u sredu očekuje temperatura od -25 do -23°C, što je i za područje Moskve ekstremno niska temperatura. Srećom, ova hladna vazdušna masa samo obodnim delom zahvatiće Srbiju danas, a glavnina će prodirati istočnije od našeg područja.

U Srbiji u sredu i u četvrtak suvo. Ujutro se očekuje umeren do jak mraz. Minimalna jutarnja temperatura biće od -10 do -3°C, na Pešteru od -19 do -15°C, a maksimalna dnevna u sredu od 1 do 4°C, a u četvrtak od 1 do 7°C. Inače, pod uticajem anticiklona sa centrom iznad centralne Evrope, nad našim područjem biće suvo.

U petak sledi advekcija osetno toplije vazdušne mase sa juga i sa jugozapada i pojačanje južnog i jugozapadnog vetra. Maksimalna temperatura biće u petak od 10 do 15°C, samo u Negotinskoj Krajini nešto hladnije. Biće umereno oblačno.

Za vikend i početkom sledeće sedmice biće veoma toplo za kraj decembra, a maksimalne temperature biće više i za 7 do 10 stepeni više od proseka. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15°C, lokalno i preko 15°C. Očekuje se umereno do pretežno oblačno, u subotu na severu sa slabom kišom. Pod uticajem ciklona, početkom sledeće sedmice pored veoma tople vazdušne mase, očekuju se i oblačni sistemi sa kišom, a u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.

Prema trenutnim prognozama, oko 29. decembra, tj. sredinom sledeće sedmice očekuje se jače zahlađenje, uz kišu i nižim i snegom u višim planinama, uz pad temperature i za više od 10 stepeni. Usled dalje advekcije hladne vazdušne mase sa severa, biće uslova da kiša i u nižim predelima prolazno pređe u susnežicu i vlažan sneg, ali uz prestanak padavina do poslednjeg dana godine. Iako je još uvek rano, u novovogodišnjoj noći bilo bi suvo i hladno, a temperature bi bile u skladu sa kalendarom, tj. bile bi ispod 0°C."

Autor: