PROLEĆE ZA BOŽIĆ! VISIBABE PROCVETALE i ukrasile jedno dvorište u Paraćinu

Prolećne temperature proteklih dana napravile su zabunu u biljnom svetu, pa je u dvorištu Paraćinca Darka Milićevića procvetalo – nekoliko visibaba.

Ovaj prelepi beli cvet smatra se vesnikom proleća i pojavljuje se obično početkom februara ili, izuzetno, od polovine januara. U svakom slučaju, pojava visibaba pre Božića prava je retkost, ali ne i u domaćinstvu Darka Milićevića koji je svoje zanimljivo zapažanje podelio na društvenim mrežama.

- Prošle godine sam imao visibabe u dvorištu 2. januara, a posle ložio do 30. maja. Sad su visibabe kasnile tri dana, pojavile se 5. januara. Da li to znači da ove godine ložimo do 2. juna – zapitao se, u šali, Milićević.