Na Božić 2011. godine, sedamnaestogodišnja Dijana Simić odlazi u diskoteku i više ne izlazi iz nje živa, nakon jednog švepsa njoj je pozlilo, a obdukcija je pokazala da joj je stalo srce.

Snežana Simić, majka nesrećne devojke, rekla je za TV PINK da je Dijana izašla iz kuće zdrava i prava sa drugaricom, da su tog dana bile do crkve, vratile se kućama, ističe da su tog dana ispoštovali sve srpske običaje.

Dodala je da je sumnjivo, ali da je to tek kasnije shvatila, da ju je preko dana nekoliko puta zvao menadžer diskoteke da proveri da li će ići na Božićnu žurku to veče.

Kako kaže, tek kasnije joj je bilo sumnjivo da je čovek od 40 godina zvao devojčicu od 17 i raspitivao se da li će biti prisutna.

- Mi smo znali vlasnika te diskoteke u Prokuplju i pustili smo je – kaže majka.

Dodaje da je Dijana zaboravila novac kod kuće, koji joj je ona u nekom trenutku odnela.

- Ona se žalila na stomak, ali to su bili ženski problemi, ona je u 22 i 30 ušla u tu diskoteku normalo, da bi me oko 23 i nešto, zvala me njena drugarica da kaže da joj je pozlilo i da idem u hitnu pomoć - rekla je Snežana.

Istakla je da je tamo videla svoju ćerku na nosilima, poluotvorenih očiju, sa cevčicama.

- Ona se bavila sportom, nije bila pušač, nije koristila droge niti opijate. Doktori su zatvorili vrata, da bi nakon 15 minuta izašli i samo mi izjavili saučešće. Teško je pomiriti se sa činjenicom da je otišla tamo zdrava i prava i da vam se tako nešto desi u trenutku - rekla je Snežana Simić.

Kako kaže, drugarice i svi prisutni su dali izjave. Oni su rekli da su Dijanu iz diskoteke izveli u polusvesnom stanju, nakon čega su stopirali neki auto i prebacili je do Hitne.

- Kažu da se sve vreme držala za glavu i da je udarala nogama u sedišta, sve je izgledalo kao epi napad. Međutim, obdukcija je pokazala da je ona istog trena preminula – rekla je majka.

Objašnjava da je poručila šveps, dodaje da je flašica stigla otvorena sa cevčicom unutra, kao i da je nakon samo nekoliko gutljaja devojci bio kraj.

Kaže da je za stolom bilo nekoliko drugarica i jedan dečko, momak od jedne drugarice.

- Kasnije smo preko njene drugarice saznali da je sto pored njenog bio separe od vlasnika kafića. Dok je, ponavljam menadžer tog kafića nekoliko puta nju zvao tog dana - rekla je Snežana.

Majka je rekla da je rađen toksikološki nalaz, koji je pokazao da je uzrok smrti nepoznat. Kako kaže, lekar joj je objasnio da su tražili da su bili opijati, droga i neki otrovi, koji navodno, nisu nađeni.

Ona ističe da sumnja da je to uopšte original nalaz od njene ćerke.

Kako kaže, tri godine nakon njene smrti, preminuo je muž.

Dodaje da ima još troje dece od kojih je jedno dete invalid.

