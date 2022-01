ČUVENI ALAS RENATO SPASAO VIŠE OD 30 ŽIVOTA: Samo ONE su mi se javile posle spasavanja!

Čuveni alas i vlasnik restorana na obali Dunava Renato Grbić je poslednjih godina iz Dunava spasao više od trideset ljudi, a poslednji put je to bilo pre dva dana.

Generacije porodice Grbić se bave ribolovom. Renato je prvi put spasao nekoga iz reke pre više od 20 godina i, kako kaže, nisu svi bili srećni i zahvalni zbog toga.

- Bilo je to pre 20 i nešto godina kada sam se sa bratom od strica vraćao sa pecanja. Vraćajući se ka Pančevačkom mostu nešto je palo u vodu. U pitanju je bio momak tada mojih godina koga smo posle kraćeg ubeđivanja uvukli u čamac - rekao je Grbić u gostovanju na RTS-u.

Kako je on naveo, sva spasavanja u kojima je učestvovao bila su iz čamca jer bez obzira na to koliko ste dobar plivač to je jedina šansa da se stigne do osobe koja skoči u reku da se spase, zbrine i utopli do dolaska hitne službe.

- Mnogi od njih nisu želeli da budu spaseni. Zahvalnost mi ne treba, jedino bih voleo da ih posle vidim, da popričamo o problemima zbog kojih su se odlučili na takav korak. Ali samo dve osobe su se kasnije javile. Dve devojke, jedna me je zvala i na svadbu, dobila je i dete. Druga je devojka koja je skočila sa nepunih 16 godina, i ona se javlja, dolazila je sa majkom. I niko više - kazao je Renato.

On navodi i da je i sam, bez obzira na iskustvo, dva puta mogao da se udavi u reci. - Uvek se uči o životu na reci, ona mora da se poštuje. Dunav ne prašta bez obzira na iskustvo. I ja sam zbog brzopletosti bio u situaciji da se udavim par puta.