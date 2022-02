Milorad Komrakov: U SRBIJI I SVETU POSTOJI JAK ANTIVAKCINAŠKI LOBI!

U svojoj trećoj knjizi o korona virusu, pod naslovom Korona se otrgla kontroli, novinar Milorad Komrakov piše o antivakcinaškom lobiju.

Velika Britanija je 2. decembra 2020. godine odobrila upotrebu „Fajzer-Biontek“ vakcine i time postala prva zemlja u svetu koja je to učinila.

Devedesetogodišnja Margaret Kinan iz Severne Irske prva je osoba na svetu koja je primila („Fajzer-Biontekovu“) vakcinu protiv virusa korona.

– To je najbolji poklon koji sam mogla da poželim jer ću sada u novoj godini konačno moći da provodim vreme sa porodicom i prijateljima, nakon što sam veći deo ove provela potpuno sama – rekla je gospođa Ki-nan. Zahvalila je bolničkom osoblju koje je vodilo računa o njoj i preporučila svima da prime vakcinu što pre.

– Ako sam ja sa 90 godina mogla da je primim, možete i vi – poručila je svima gospođa Kinan. Margaret Kinan, Britanka od 90 godina rekla je da se oseća odlično nakon što je otpuštena iz bolnice 9. decembra 2020. godine. Kinanova je nakon što je primila vakcinu kratko zadržana u lokalnoj bolnici zbog provere srca, prenosi Rojters.

– Osećam se odlično i jako mi je drago što idem kući da provedem kvalitetno vreme sa svojom porodicom – rekla je Kinanova. Margaret Kinan, rođena u severnoj Irskoj, primila je vakcinu u lokalnoj bolnici u Koventriju u centralnoj Engleskoj, nedelju dana pre njenog 91. rođendana.

Velika Britanija je prva zapadna zemlja koja je počela vakcinaciju građana protiv kovida 19.

List Kurir objavio je 14. decembra 2020. godine na naslovnoj strani tekst pod nazivom „Korona lešinari: Šire opasne laži o vakcinama, maskama PCR testovima, podmeću teorije zavere…“ List u podnaslovu teksta navodi: Nogo, Kostićeva, Stojkovićeva i Alečkovićeva ponovo u javnosti agresivno šire opasne i neutemeljene tvrdnje o kovidu 19. Medicinski stručnjaci im poručuju: lupajte gluposti.

Prenosim neke delove pomenutog teksta!

„Grupa političara ponovo je u javnosti počela agresivno da širi neutemeljene tvrdnje i teorije zavere u vezi sa virusom korona, vakcinom protiv ove pošasti, zaštitnim maskama i PCR testovima. Svi koji zarad nekoliko glasova ili puke vidljivosti u javnosti obmanjuju građane – nipodaštavajući veliku opasnost od korone – direktno ugrožavaju zdravlje i živote ljudi, upozoravaju medicinari.Širenje ovakvih teorija je opasno i zato što bi ljudi mogli masovno da odbijaju vakcinu, koja je spasonosna u borbi protiv kovida 19, ali i da ne poštuju propisane mere zaštite u pandemiji, piše list Alo.

Najagresivniji u širenju teorija zavere o koroni i vakcinama trenutno su doskorašnji poslanici Nada Kostić i Srđan Nogo, zatim Mila Alečković, koja je na poslednjim izborima bila na listi Dosta je bilo Saše Radulovića, kao i predsednica pokreta Živim za Srbiju Jovana Stojković. Oni su otišli toliko daleko da su tvrdili da je korona sada „običan grip i kijavica“, dok je Nogo čak povezao PCR testiranje sa vađenjem organa. Kostićeva je pritom tvrdila i da je cilj vakcine protiv virusa korona da se stvori sterilitet i smanji populacija na zemlji. Tvrdi da iza svega stoje svetski moćnici.

– Plan je da se broj stanovnika na zemlji smanji do 500 miliona ljudi, ne čak ni na zlatnu milijardu. Da bi se to uradilo, napravljen je plan davnih godina. Treba da se postigne potpuni sterilitet. Natalitet nula. Znači, 2029. godine neće se više nijedno dete roditi. Predviđene vakcine u sebi sadrže elemente koji uzrokuju sterilitet – rekla je ona za kanal Slavija info.I dok medicinski stručnjaci iz čitavog sveta apeluju da se nose maske, Kostićeva je ustvrdila da one ne pomažu, već da truju, jer „uzimaju kiseonik, a da čine da se natrag vraća ugljen-dioksid“. U redu opasnih tvrdnji su i one koje dolaze od Mile Alečković, koja potpuno neutemeljeno tvrdi da je korona „običan grip“ i da „samo kreteni mogu da pričaju da je vakcina zdrava“. Na Tviteru je čak i pozvala ljude da ne nose maske i da joj pišu na mejl ako ih neko „maltretira da nosi maske i ne puste ih u radnju bez nje“.

– Zašto se toliko muče ljudi, trpe zatvaranje, maske, policajce, blindiranje, to je koreografija nacistička iz 1941. Gebels?! Zašto sve to? Pa da bi ljudi rekli: „Ama dosta više ovog mučenja, primiću i tu vakcinu“ – poručila je Alečkovićeva u emisiji „Bez cenzure“.U oštroj konkurenciji možda najstrašniju teoriju zavere izneo je Nogo, koji je testiranje na koronu doveo u vezu sa vađenjem organa.

– Svi smo obavezni donori organa, osim ako se nismo izričito odrekli takvog prava.Gle, kako se utvrđuje korona, putem PCR testa, preko brisa iz nosa.To je najbolji način da se uzme DNK i onda da se umreže i da se vidi kome šta odgovora… – rekao je on gostujući u emisiji „Bez ustručavanja“. I Jovana Stojković, poznata po antivakcinaškim stavovima, nastavila je svoju staru praksu, pozivajući ljude da se ne vakcinišu.“ (kraj citata iz lista Alo)

Ljudi, urazumite se! Dođite da vidite kako se ljudi guše!Moma Jakovljević, sudski veštak, hirurg i pomoćnik direktora KBC „Dragiša Mišović“, poziva svakog pojedinačno od ovih koji šire opasne teorije zavere da uđu u bolnicu i vide pacijente koji se bore za vazduh.

– Ti što pričaju ovako o virusu, neka dođu na neki stručni kongres lekara infektologa, pa nek dignu ruku i vide kako će da prođu. Evo, predlažem im da izaberu bolnicu, obuku mantil i opremu, pa da im pokažemo pacijente od prijema, laboratorije, radiologije, da im vide pluća, da vide kako dišu, kako se guše i kako im je na respiratoru – kaže za Kurir Jakovljević. Navodi da je širenje teorija zavere pogrešan način lečenja ličnog besa i frustracije.

– Država se silno bori protiv korone, molim ljude da se urazume! Ovo je atomska bomba za zdravstvo, kao što je bilo zračenje posle napada u Hirošimi, tako je i ovde. Zato je pozivanje na nenošenje maski jedno ozbiljno lupetanje gluposti, ali nikome ne možete zabraniti da priča.

Profesorka Medicinskog fakulteta, virusolog Tanja Jovanović rekla je za Javni servis 5. decembra 2020. godine da postoji vrlo jak antivakcinaški lobi ne samo u Srbiji nego u svetu, ali da joj uopšte nije jasno zbog čega je takva situacija. Istakla je da nema razloga za strah kada je reč o imunizaciji, jer postoje vrlo rigorozni protokoli koji se primenjuju ne samo u proizvodnji vakcine, nego i u registraciji na tržištu gde treba da se upotrebi.

Ekonomski institut, Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta i Američka privredna komora telefonski i elektronski su ispitali 804 punoletna građana – 46 odsto muškaraca i 54 odsto žena. Rezultati pokazuju da četvrtina građana ne bi da se vakciniše, jedna petina spremna je da primi vakcinu, a devet odsto građana će odlučiti zavisno od izbora proizvođača vakcine. Tanja Jovanović istakla je da je vakcinacija najznačajnija procedura uvedena u medicinsku praksu i da smo zahvaljujući tome potpuno zaboravili na brojne infektivne bolesti – velike boginje, osipne groznice, dečju paralizu.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek je 6. decembra 2020. godine govoreći o vakcini, rekao da se, treba okaniti teorija zavere i pristupiti vakcinaciji jer, kako je rekao, imamo opciju ili da se svi zarazimo, „pa ko preživi“ ili da se vakcinacijom zaštitimo.