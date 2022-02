PROGNOZA ZA POČETAK MARTA: Čeka nas ZAHLAĐENJE! Da li će biti i snega?

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu novu vremensku prognozu za naredni period.

– Danas i sutra će nad većim delom regiona preovlađivati umreno do znatno oblačno i umereno hladno, povremeno uz padavine koje će u predelima preko 800mnv uglavnom biti i obliku snega te se nad tim predelima do sutra uveče računa na između pet i 15 centimetara novog snega. Neki delovi središnje Bosne i Hercegovine, jugozapadne Hrvatske i jugozapadne Srbije koji su do sada dobili malo snega bi od večeras, a posebno sutra tokom dana mogli imati nešto konkretniji sneg – napisao je Čubrilo i dodao:

– Nad severnim predelima regiona danas uglavnom suvo, dok je u toku noći, a posebno sutra tokom dana moguća pojava slabih padavina, kiše, susnežice i vlažnog snega. Kako padavine ne bi trebalo biti intenzivne, a temperature bi bile iznad nule za sada se u predelima ispod 7800mnv ne očekuje zadržavanje snega na tlu.

On navodi i da će sa izmeštanjem ciklona dalje na istok visinsko i prizemno strujanje sve više okretati na severno i severozapadno tako da će padavine umesto sa istoka od večeras uglavnom dolaziti sa severa i severoistoka.

– Duž primorja postepen prestanak padavina, posebno na severnom i središnjem delu dok će na jugu i dalje biti kiše i pljuskova. Duž većeg dela obale jaka do olujna bura, a na kopnu danas umeren i jak severoistočni i istočni vetar, a sutra pojačan severni i severozapadni. Danas maksimum od tri stepena nad predelima gde je oblačno uz padavine do oko +9 na severu gde će biti i sunčanih intervala. Sutra malo hladnije uz maksimum uglanvom do +1 do +6 stepeni Celzijusa.

Prema njegovim rečima, sredinom sledeće nedelje pretežno vedro, ali prohladno.

– Kako će noć biti vedra treba očekivati pojavu mrazeva koji bi nad višim planinama, preko 900mnv mogli dostizati i oko -14 stepeni Celzijusa, dok bi u nizijama mrazevi uglavnom bili od -4 do -1 stepen Celzijusa. Oko 5. marta stoji signal za prolazno naoblačenje, padavine i umereno zahlađenje, ali bi glavnina tog hladnog prodora verovatno otišla severnije i istočnije od nas. Pre te promene oko 4. marta dnevni maksimumi ponegde i oko +13 stepeni Celzijusa, a zatim od +3 do +7 stepeni Celzijusa. Oko 8. postoji velika nesigurnost po pitanju daljeg razvoja sinoptike – napisao je Čubrilo i dodao:

– Za dva do tri dana ćemo verovatno imati jasniju sliku hoće li nam se posle 8. vratiti relativno toplo vreme ili ćemo imati sledeći period hladnog vremena uz padavine. Veliki deo te nesigurnosti verovatno potiče i od dešavanja u strastoferi gde će do oko 6. uslediti jako zagrevanje koje ne može biti klasifikovano kao SSW jer ne dostiže te nivoe, ali će svakako uticati na značajno slabljenje polarnog vrltoga i slabljenje zapadnih vetrova na 10Hpa.

Koliko će se to, kada i hoće li se uopšte transportovati u niže slojeva atmosfere gde se sinoptika razvija je nešto što modeli još ne mogu precizno proceniti. Naredni dani svakako donose dosta hladno vreme, posebno ako se uzme i obzir koliko je februar bio topao, ali prave zime neće biti ispod 800mnv.