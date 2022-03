SVADBE SKUPLJE ZA ČAK 20 ODSTO: Zakazivanje termina skoro nemoguća misija - u Beogradu rezervisani maj i jun NAREDNE GODINE

Proleće i leto su omiljena godišnja doba za svadbena i druga slavlja, a sada kada su ukinute skoro sve korona mere, u većem delu Srbije prosto je nemoguće naći slobodan restoran, klub ili kafanu sve do oktobra, novembra!

Neki su svoje termine zakazali još pre godinu dana, drugi pokušavaju da realizuju planove koje su otkazali zbog pandemije... Međutim, osim što je skoro nemoguća misija je uskladiti termin kada ćete imati slobodan objekat, matičara na raspolaganju, ali i muzičare po želji, a dodatan problem predstavljaju i cene.

Inflacija je, naime, evidentna i kada su proslave u pitanju, pa je prema rečima ugostitelja za svadbu sada potrebno 10 do 20 odsto više novca!

Novi Sad: Prave liste čekanja, ako neko otkaže

Benefite od ukidanja kovid propusnica proteklog vikenda još nisu osetili novosadski ugostitelji, ali se nadaju da će im ovaj potez Kriznog štaba u narednim danima doneti više gostiju, samim tim i veću zaradu.

- Mi smo i pre uvođenja kovid propusnica imali skroz popunjene termine za proslave već od aprila pa do kasne jeseni. Ipak, kod nas je specifična situacija jer se naš prostor može lako transformisati od velike svadbe sa 400 gostiju do onih intimnijih sa nekoliko desetina gostiju – kaže vlasnik jednog popularnog lokala.

Mesta, kaže, skoro da nema.

- I dalje nas zovu ljudi, mi uredno beležimo njihovo interesovanje, ali jedino možemo da ih držimo na listi čekanja, te da im javimo ukoliko neko iz nekog razloga otkaže svadbu, pa se uprazni termin - kažu.

Menadžer jednog poznatog novosadskog kluba koji slovi za atraktivno mesto za proslave venčanja u intimnijoj atmosferi, tvrdi da interesovanje raste, ali da muku muče sa određivanjem cena.

- Prosečne cene proslave venčanja kreću se od 15 evra po osobi, do specijalnog menija koji nije karakterističan za klasične svadbe od 30 do 40 evra. Do skoro nismo imali problema i ljudi su normalno kaparisali međutim, kako je opalo interesovanje bili smo prinuđeni da ukinemo kaparu jer zaista trenutno niko ne može znati šta nas čeka za koji mesec.

Njegov kolega potvrđuje da je došlo do poskupljenja:

"Pogodili smo sa mnogima cene još pre Nove godine, a sve je poskupelo. Kako ja sada da kažem mladencima da umesto dogovorenih 20 evra moraju da doplate još koji evro po osobi. Nije u redu, a onda ću ja biti ili na pozitivnoj nuli ili možda i na gubitku. Pogotovo ako nam se konobari opet razbeže po primorju, pa moramo da im povećamo plate da ostanu".

Beograd: Nema slobodnog vikenda ni u maju i junu 2023.

Ni u srpskoj prestonici nije bolja situacija bez obzira na to što su, kako za “Blic” priča Boško Bubanja iz Ivent industrije Srbije, skoro svi kapaciteti za proslave svadbi popunjeni.

- Zaista vlada veliko interesovanje i to već par meseci unazad, tako da u nekim renomiranim objektima nema mesta od kraja aprila kada se završava uskršnji post, pa sve do kraja oktobra. Razlog je i što je dosta svadbi zakazanih prošle i pretprošle godine premešteno za ovu, a tu najviše stradaju ugostitelji. Kada su ugovarane svadbe, cene su bile drugačije i sada su se pojedini ugostitelji našli u nebranom grožđu pa pokušavaju da u dogovoru sa mladencima barem malo koriguju cene jer im se ne isplati zbog poskupljenja namirnica, pića i radne snage... – priča Bubanja.

Bez obzira na sve, kaže da se većina ugostitelja trudi da maksimalno izađe u susret mladencima i menjaju cene, ali priznaju da već sada nove svadbe ugovaraju po 15 i 20 odsto višim cenama u odnosu na lane.

- Svedoci smo da veliki broj ljudi napušta ovu delatnost. Sve je manje ugostiteljskih objekata specijalizovanih samo za svadbe, dekoratera, salona venčanica… Zato je sada nastala gužva zbog nedostatka prostora, pa već sada imamo mladence koji zakazuju svadbe za sledeću godinu. U Beogradu već sada ne možete da nađete slobodnu subotu u maju i junu sledeće godine za proslavu!

Niš: Ne prave se više masovna veselja kao nekad

U niškim restoranima, kafanama i ugostiteljskim objektima beleži se povećano interesovanje za slavlja. Termini slavlja se već rezervišu i za septembar, a primetno je i poskupljenje cena od oko 10 odsto.

- Povećava se broj zakazanih veselja, čak se rezervacije popunjavaju za septembar mesec. U većoj meri su popunjeni termini za proleće i leto, zavisi od restorana do restorana. Postoje čak rezervacije od pre godinu dana za ovaj period, jer su ljudi shvatili da ne mogu preko zime da prave veselja pa su rezervisali još tada termin - kaže za Blic predsednica Udruženja ugostitelja I turističkih poslenika Niša Ančica Dimitrijević.

Ona kaže da su cene menija veće u proseku za 10 odsto.

- Mnoga veselja su već pogođena pre godinu dana. Ti ljudi koji su ugovorili pre godinu dana će imati cenu po kojoj su ugovorili a sada su za one koji sada zakazuju cene porasle za 10 odsto. Cena menija je od 20 do 25 evra po gostu, postoje restorani i hoteli koji imaju cene i do 30, 40 evra po osobi, u skladu sa uslugom koju pružaju.

Ona kaže da je primetno i da se više ne prave tako masovna slavlja kao nekada.

- Ljudi više ne prave tako velika veselja kao što su ih ranije pravili. Primetno je i da se sve više opredeljuju za dnevna veselja. Nema više u toj meri interesovanja za one kasne proslave koje počinju u 20 časova i traju do dva, tri časa iza ponoći.

Subotica: Nema biranja, slavlja i radnim danima

U Subotici su odavno kaparisani klubovi i restorani za narednih nekoliko meseci kada su pitanju rođendani i svadbe, ali i susreti uz muziku bez posebnog povoda.

- Bilo je druženja i proslava i prethodnih dana, povećava nam se broj rezervacija sve do jula i avgusta, ima i za septembar i oktobar. Raspituju se mladenci i slavljenici. Mesta ima, ali polako se sve popunjava i ne može mnogo da se bira. Mnogi ugostitelji organizuju i svadbe i proslave radnim danima. Bilo je toga i pre, ali ne kao sada – kaže jedan od subotičkih ugostitelja.

Problem je, kažu i muzika, pošto treba u isto vreme “uklopiti” i slobodan restoran i slobodne muzičare.

- Imamo termin za venčanje u junu, ali restoran u kom smo želeli da bude večera i zabava nema slobodan termin tog dana. Uspeli smo da nađemo zamenu za lokal, međutim, muzika u tom ugostiteljskom objektu nije po ukusu mog supruga. Već smo zbog korone odlagali svadbu, više nećemo. Pristajemo na manje od onoga što smo planirali, ali izbora nemamo – kaže Subotičanka koja se udaje uskoro.

