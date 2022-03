DEFINITIVNO STIŽE PROLEĆE! Još danas nešto hladnije, a od sutra I DO 20 STEPENI - Odložite zimske jakne

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 13 stepeni Celizijusa.

U Srbiji ujutru slab i umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano i hladnije vreme od proseka za ovo doba godine, ali ipak nekoliko stepeni toplije tokom dana nego u nedelju. Vetar slab istočni i severoistočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C do -1°C, a maksimalna dnevna od 8°C u Dimitrovgradu do 13°C na severu i zapadu Srbije. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 1°C do 5°C.

U Beogradu ujutru slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u nedelju, ali i dalje ispod proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severoistočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C u centru, na obodu grada -3°C, a maksimalna oko 12°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h oko 5°C.

Vreme narednih dana:

U utorak samo na jugu i jugoistoku Srbije oblačno sa mogućom slabom kišom i susnežicom, a u ostalim krajevima sunčano i toplije. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 1°C, a maksimalna dnevna od 8°C u Dimitrovgradu do 16°C na severu Vojvodine.

Od srede se nastavlja svakodnevni porast temperature uz pretežno sunčano vreme. Jutarnji mrazevi će oslabiti i prestati u drugoj polovini sedmice, a maksimalne temperature će biti oko 20°C.