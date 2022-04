OPET NAM SLEDUJE VREMENSKI ROLERKOSTER! Meteorolog najavio novo zahlađenje: Otkrio i kakvo vreme nas čeka za Uskrs!

Nakon jačeg zahlađenja i snega na planinama, narednih dana sunčano i pravo prolećno vreme, u četvrtak i petak i do 25 stepeni.

- Ciklon i hladni front napustitli su područje Srbije i premestili se iznad Crnog mora, dok je nad Srbijom ojačao anticklon, pa je došlo do stabilizacije vremena. I danas naše područje biće pod uticajem hladne vazdušne mase. U Srbiji danas prohladno, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz veoma jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 12 do 16 stepeni, u Beogradu do 14. Do večeri vetar će potpuno oslabiti. Zahvaljujući oblačnosti i pojačanom vetru, u ponedeljak ujutro izostao je mraz, što neće biti slučaj tokom naredne noći i jutra.

- U noći između ponedeljka i utorka i u utorak ujutro u Srbiji će biti vedro i veoma hladno, u većini predela uz slab mraz, naročito pri tlu. U prilog tome ići će vedro vreme, povećano izračivanje vazduha, veoma slab vetar i visok vazdušni pritisak. Minimalna jutarnja temperatura biće od -3 do 3°C, lokalno i do -5°C, a pri tlu i niže. Zbog očekivanog mraza, preporučuje se adekvatna mera zaštite kod poljopreivrednih i ratarskih kultura.

Od utorka do petka nad Srbijom će biti dominatan uticaj anticklona i visokog vazdušnog pritiska, pa će biti vedro, stabilno i suvo, a usled toga što će preko našeg područje na visini prostirati termički greben, očekuje se priliv znatno toplije vazdušne mase sa juga i sa Mediterana. Ciklon sa Atlantskog okeana donosiće zaapdnoj Evropi toplo, ali i nestabilno vreme sa pljuskovima.

Na području Srbije od utorka do petak biće sunčano. Maksimalna temperatura u utorak od 17 do 21°C, u Beogradu do 19°C, a u sredu u većini predela biće oko 20°C. U četvrtak i u petak biće još toplije i maksimalna temperatura biće od 21 do 25°C, u Beogradu do 24°C. U petak tokom dana očekuje se skretanje vetra na jak severozapani.

- Tokom sledećeg viklenda nad severnom i severozapadnom Evropm nalaziće se snažan anticklon, a nad istočnim Mediteranom niži vazdušni pritisak. Ovakva sinoptička situacija usloviće nad Srbijom veoma izraženo severno strujanje i prodor osetno hladnije vazdušne mase. Očekuje se promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Maksimalna temperatura u subotu od 15 do 20°C, u Beogradu do 16°C, ali će prodor hladnog fronta doneti i prodor veoma hladne vazdušne mase, pa će u nedelju maksimalna temperatura biti od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C. Prema trenutnim prognozama, za sada se tokom sledećeg vikenda značajnije padavine ne očekuju, ali ukoliko dođe do jačanja ciklona i u prizemlju nad Jadranom, onda bi bilo i više padavina - kaže Đurić.

Upravo, početkom sledeće sedmice nad centralnim Mediteranom i Jadranskim morem nalazio bi se visinski ciklon. U Srbiji će pod njegovim uticajem biti oblačno i veoma hladno sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14°C, u Beogradu od 10 do 12°C.

Za Vaskrs prolećne temperature

Oko 19-20. aprila usledila bi stabilizacija vremena, a nakon razvedravanja, u jutarnjim časovima ponovo biće uslova da ponegde bude slabog mraza. Nakon 20. aprila sledi postepeni porast temperatura, tako da bi se temperature vratile na uglavnom prosečne vrednosti za april.

- Dakle, narednih dana očekuje nas sunčano i pravo prolelećno vreme. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za sredinu aprila od 15 do 19°C, vidimo da će one narednih dana vratiti na prosečne vrednosti, a da će tokom četvrtka i petka za oko 5 stepeni biti iznad proseka. Na samom kraju ove i početku sledeće sedmice maksimalne temperature bile bi niže za 7 do 9 stepeni od proseka, da bi tokom sledeće sedmice bile u postepenom porastu na prosečne vrednosti - kaže Đurić.

