DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA! Balkan će ovog leta GORETI od vrućine, paklene temperature preko dva meseca

Danas će u većini krajeva biti sunčano, na kopnu uz malu i još ponegde umerenu naoblačenje, a uz obalu i vetrovito. Vetar većinom umeren severoistočni i severni, u gorju sa jakim udarima.

Na Jadranu će duvati umerena bura, ponegde i jaka sa olujnim udarima, posebno podno Velebita. Najviša dnevna temperatura će uglavnom biti između 23 i 28 °C, u gorju malo niža.

Sutra Hrvatsku takođe čeka sunčano i prijatno toplo vreme. Na kopnu vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Na Jadranu će biti umerena i jaka bura koja će tokom noći oslabiti, potom će duvati jugozapadni vetar, a poslepodne će duvati i umeren severozapadni vetar.

Najniža jutarnja temperatura na kopnu od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 27 stepeni, u unutrašnjosti Dalmacije malo viša, javlja DHMZ.

Najpoznatiji svetski meteorološki servis AccuWeather objavio je prognozu za leto za celu Evropu. Navodi da Portugal, Španiju i Italiju čeka vruć period sa dosta "temperaturnih uspona i padova" tokom cele sezone.

Svaki toplotni talas će na tom području trajati nedelju ili dva i očekuju ga rekordne temperature, ali njih bi trebao dai prekinu spori olujni sistemi koji će dovesti do pada temperatura i padavina.

Letne vrućine na Balkanu

Južni deo Evrope očekuju rekordne vrućine, sa naletima oluja. Slično prošlom letu, gradovi širom Balkana ove godine mogu očekivati ​​veći broj dana sa temperaturama iznad 32 stepena Celzijusova.

U Bukureštu je 2021. zabeležno 35 dana sa temperaturama od ili iznad 32 stepena Celzijusova. Slično je bilo i s Atinom u kojoj je bilo 67 dana sa temperaturom od najmanje 32 stepena, što je znatno iznad uobičajenog proseka od 46 dana.

Meteorolozi AccuWeathera za ovu godinu predviđaju da će temperature prelaziti 32 stepena, te da će u Bukureštu biti između 31 i 38 dana u Bukureštu.

Vreo toplotni talas biće popraćeni sušama, mada bi one ove godine trebalo da budu blažeg oblika nego 2021.

Periodi grmljavina

U drugoj polovini leta trebalo bi da bude više grmljavina i nevremena nego u prvoj. Međutim, oni verovatno neće biti dovoljno rašireni da prekinu probleme do kojih će dovesti razdoblje suše.

AccuWeather navodi da bi grmljavine mogle biti mač sa dve oštrice, u smislu da će donekle ublažiti razdoblje suša, ali da će donijeti ozbiljne vremenske nepogode, uključujući oluje koje bi mogle oštetiti useve pšenice i kukuruza.

Letne vrućine ne bi trebalo tako da pogode severni deo Evrope kao onaj južni, kažu meteorolozi.

