METEOROLOG NAJAVIO SNAŽNE NEPOGODE! Krajem meseca stiže afrički talas, a osveženje tek posle OVOG DATUMA

Najnovija prognoza za naredne dane.

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu objavio vremensku prognozu za naredne dane.

- U sredu rano ujutro na severozapadu Hrvatske nestabilno uz grmljavinske pljuskove. Zatim će se nad ovim delom regiona atmosfera simiriti ali će sredinom dana i popodne nad jugom Srbije i severom Crne Gore biti nestabilno uz grmljavinske pljuskove. Kasno posle podne i rano uveče na severozaodu Hrvatske nova, jaka, destabilizacija atmosfere - napisao je Čubrilo i dodao:

Te nestabilnosti bi se u zapadnom i severozapadnom vazdušnom strujanju u toku noći ka čevrtku i u četvrtak ujutro prebacivale dalje na istok regiona donoseći na svom putu snažne lokalne pljuskove i pojavu lokalnih vremenskih nepogoda. U ovako dinamičnim situacijama nije moguće predvideti gde će koji kumulonuimbus “buknuti” i dati snažno nevreme ali po trenutnim parametrima najveći rizik od pojave jakih pljuskova i nepogoda je nad severom i istokom Hrvatske (uz granicu sa Mađarskom), zatim nad većim delom Vojvodine, krajnjem severu posebno severoistoku BiH, zapadnom Srbjim i većim delom severne Šumadije, dok bi u četvrtak rano jutro jakih nestabilnosti moglo biti nad istokom i delom jugoistoka Srbije. Nad ostalim predelima modeli za sada nema signal za jače nestabilnosti i nad tim predelima bi pljuskovi bili vrlo retki ili bi izostali.

On navodi i da bi u četvrtak oslabljenje nestabilnosti delovima središnje i istočne BiH, severu C.Gore i jugu Srbije donele lokalne pljuskove, ali verovatno bez jačih nepogoda dok bi se uveče atmosfera polako smirila.

- Dnevni maksimum u četvrtak do +18 do +25 stepeni Celzijusa i to bi mogao biti najsvežiji dan u dužem vremenskom periodu. U petak biti pretežno sunčano i toplije od maksimum do oko +30 stepeni Celzijusa lokalno. Za vikend još malo toplije, ali ne sasvim stabilno i od subote uveče može biti lokalnih pljuskova i uslova za nepogode. Dnevni maksimum od +25 do +32 stepena Celzijusa. Početkom sledeće nedelje još toplije i oko 27. juna uz suvo vreme maksimumi često i preko +35 stepeni Celzijusa.

Manje osveženje uz moguće pljuskove posle 28. juna kada bi se maksimumi i dalje kretali iznad proseka, od +24 do +31 stepen Celzijusa. Na jugu bez prvog osveženja i tamo će maksimumi i dalje biti oko +35 stepeni Celzijusa.

- Za sada neko osetnije osveženje nije u vidljivom prognostičkom opsegu srednjeročne prognoze (do 14 dana).

Sutra tokom dana na jugu Srbije, a uveče na severozapadu regiona veoma nestabilno uz jake grmljavinske pljuskove i veliku verovatnoću lokalnih nepogoda gde na malom prostoru za kratko vreme uz snažo sevanje, tuču/grad i prolazno olujan vetar može pasti i oko 50mm taloga.