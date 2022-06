SEĆANJE NA JEDNOG OD OSMORICE RUDARA: U Aleksinačkim Rudnicima oslikan mural posvećen Bojanu Stajiću, stradalom u nesreći 1. aprila

Mural sa likom rudara Bojana Stajića (34), koji je tragično nastradao u rudniku "Soko" sa još sedmoricom svojih kolega, u nesreći koja se dogodila 1. aprila, kada se velika količina zemlje obrušila, a iz pukotine je u rudarsko okno prokuljao metan oslikan na fasadi Doma rudara u naselju Aleksinački Rudnici.

Urađen je na inicijativu supruge nastradalog ruda i meštana, koji su i sakupili novac za izradu. Oslikao ga je umetnik iz Aleksinca Dejan Marković, a firme "MBN gradnja" i "SIM studio" iz Aleksinca ustupile su platformu koja je pomogla umetniku da što vernije prikaže Stajićev lik.

Bojanova supruga Dragana Jovanović je kazala da je od samog početka bila uključena u izradu murala. Izabrala je fotografiju koja će biti oslikana i natpis na muralu.

- To je bila moja želja od same Bojanove pogibije. Uradili smo to sa ciljem da ostane uspomena na njega, da naš sin Lav može sutradan da svakome pokaže svoga oca. Moći će sa ponosom svakoga da odvede do murala i kaže da njega otac nije ostavio, da je imao oca i da je njegov otac junak koji je nastradao u rudniku. Ostaće to njemu trajno, a uspeli smo zahvaljujući zajedničkom angažovanju prijatelji i meštana Aleksinačkih Rudnika - istakla je Dragana.

Bojanove komšije i prijatelji su naveli da su se na izradu murala odlučili kako bi sačuvali uspomenu na divnog čoveka, požrtvovanog supruga i oca, izuzetnog druga, vrednog rudara.

Oni su kazali su da će višak novca, od iznosa koji su sakupili za oslikavanje, preusmeriti za osvetljavanje murala i za nabavku mobilijara.

