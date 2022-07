NAKON JOŠ JEDNE TROPSKE NOĆI - SLEDI VREO DAN! I danas PAPRENO VRUĆE: Temperature idu i do 38 stepeni!

U petak sunčano i sparno uz tropsku vrućinu tokom dana i maksimalnu temperaturu do 38°C. Vetar slab jugoistočni i južni.

Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 24°C, a maksimalna od 33°C do 38°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 25°C do 30°C.

Beograd: U petak sunčano i velika vrućina. Vetar slab jugistočni i južni. Pritisak oko normale.Minimalna temperatura 24°C, a maksimalna 37°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h30°C.

Autor: