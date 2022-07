2 SATA PAKLA U KOLONI NA GRANIČNOM PRELAZU, NI DA MRDNEMO: Velike gužve na Preševu, ali i na makedonsko-grčkoj granici

Da je leto u punom jeku danas nas ne podsećaju toliko visoke temperature koliko velike gužve na graničnim prelazima.

Najgora situacija po vozače trenutno je na izlazu iz Srbije u Severnu Makedoniju na prelazu Preševo gde se na prelazak carine čeka više od dva sata.

Dugačke kolone vozila mogu se primetiti i na prelazima Gradina, Batrovci i Horgoš. Velike gužve su i na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Srbije u Bugarsku

Srpski turisti su, po svemu sudeći, u velikom broju krenuli na odmor u Grčku pošto kamere AMSS-a već satima beleže pune sve tri kolone vozila na prelazu Preševo. Kako je biti u kolima trenutno na izlazu iz Srbije u Severnu Makedoniju opisala je jedna putnica na Fejsbuku.

- Dva sata na granici Preševo i još ni da mrdnemo - glasio je njen komentar uz fotografiju dugačkih kolona ispred njenog automobila.

Na putu ka moru vozače čeka još kolona vozila i to na prelazu "Bogorodica" na izlazu iz Severne Makedonije u Grčku. Na kamerama makedonskog auto-moto saveza vidi se dugački redovi vozila u obe kolone na ovom prelazu.

Gužve i ka Bugarskoj

Sudeći po snimcima sa kamera veliki broj srpskih turista krenuo je i ka Bugarskoj. Pitanje je da li idu na bugarsko Crno more ili opet u Grčku, a možda i u Tursku tek vidljive su dugačke kolone vozila ispred carine.

Gužve nisu samo na izlazu iz Srbije već i na ulazu u našu zemlju i to, pre svega, iz Mađarske i Hrvatske.

Tako su veliki zastoji na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci što je dokaz da je i veliki broj gastarbajtera kako naših tako i država u okruženju krenuo na godišnji odmor.

- Što se tiče najopterećenijih graničnih prelaza, to su: Horgoš, Batrovci, Preševo sa Makedonijom, Gradina i Gostun. Vozačima savetujemo da, u danima pojačanog saobraćaja, kao i kod dužih čekanja posebno vikendom koriste manje opterećene, alternativne, prelaze, odnosno Bajmok do 11. septembra u danima petak, subota i nedelja, koji radi do 24 sata, GP Bački Vinogradi koji radi do 31. avgusta u danima: petak, subota i nedelja od 7-22 sata - podvlače u AMSS-u.

Kada je reč o graničnim prelazima sa BiH u AMSS-u preporučuju nekoliko opcija.

- Mogu koristiti prelaze: Sremska Rača, Mali Zvornik, Badovinci, Kotroman dok se na granici sa Bugarskom može koristiti manji prelaz Strezimirovci. Na izlazu ka Makedoniji može se koristiti pelaz Prohor Pčinjski - naglašavaju u AMSS-u.

U ovom savezu imaju i savet za vozače za putovanje van zemlje.

- Obavezno koriste alternativne prelaze, obavezno prekontrolišite ispravnost krenite ispravnim vozilom. Spremite se na strpljivo čekanje na graničnom prelazu, pripremite zeleni karton za putovanje kroz Severnu Makedoniju, ne krećite umorni i neispavani na put - zaključuju u AMSS-u.

