VREME DANAS SLIČNO JUČERAŠNJEM: Očekuje se smena sunca i oblaka uz moguću pojavu pljuskova sa grmljavinom - DOSTA PRIJATNIJA TEMPERATURA!

Evo kakvo nas vreme očekuje!

U Srbiji danas niža i prijatnija temperatura uz razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Samo bi na jugu i jugoistoku Srbije moglo ostati suvo sa dužim sunčanim periodima i toplije nego na severu. Vetar slab severnih pravaca, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 27°C na severu Srbije do 33°C na jugoistoku, u Pirotu. Uveče je ponegde moguća pojava kratkotrajne kiše i pljuskova. Temperatura u 22h od 17°C do 23°C.

U Beogradu danas niža i prijatnija temperatura uz razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severnih pravaca, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 27°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h oko 22°C.

Vreme narednih dana:

Sutra pre podne povremena kiša u zapadnim, centralnim i južnim krajevima Srbije, a na severu veći deo dana suvo sa sunčanim periodima i prijatno, bez vrućine. Popodne se očekuje pojava lokalnih pljuskova na jugu Srbije. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 22°C.U četvrtak i petak sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom za pojavu lokalnih pljuskova popodne i bez velike vrućine. Za vikend nestabilnije sa verovatnijom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom.