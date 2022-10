VELIKA PROGNOZA ZA NAREDNIH 7 DANA - Do srede kiša, a onda slede dva velika iznenađenja

Nakon hladnijeg početka sedmice, od sredine sledeće sedmice sledi Miholjsko leto, uz hladna i maglovita jutra i tople i sunčane dane, uz temperature do 25°C, prognozira meteorolog Đorđe Đurić.

- Nakon što su petak i subota doneli promenljivo vreme sa pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i grmljavinske oluje sa gradom, ali i prave letnje temperature sa vrednostima i do 28-29°C, u Srbiji će danas biti svežije - navodi uz podsećanje na kapi prljave kiše i uz isticanje da je već od danas atmofera je potpuno pročišćena.

Dodaje da je maksimalna očekivana temperatura danas od 20 do 24°C, u Beogradu do 22°C, uz jak severozapadni vetar, te da ćebiti umereno oblačno.

- U ponedeljak ujutro i pre podne na severu Srbije prolazno naoblačenje sa kišom, dok će u ostalim predelima biti suvo, na jugu i jugoistoku vedro, ujutro hladno i maglovito. Sredinom dana i posle podne ovo prolazno naoblačenje sa slabom kišom zahvatiće ostale predele Srbije, dok će istovremeno sa severa uslediti prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće veoma jak severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura biće od 7°C na jugu do 13°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 16 do 20°C, u Beogradu do 18°C - navodi kakve nas prilike očekuju sutra.

U utorak će, nastavlja, biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, samo još ponegde na istoku i severoistoku uz koji lokalni pljusak, sa maksimalnim temperaturama od 16 do 20°C, a u Beogradu do 18°C.

Od srede će se nad Srbijom uspostavtii uticaj snažnog anticklona, pa će do kraja sedmice biti stabilno, suvo, i sve toplije.

- Vedra noć između utorka i srede i vedro jutro u sredu, usloviće značajno izračivanje vazduha u atmosferu, pa se očekuje veoma hladno jutro. Ponegde se očekuje magla. Minimalna jutarnja temperatura biće od 2°C na jugu do 8°C na severu Srbije, u Beogradu do 7°C, a ponegde se očekuje i slab prizemni mraz, a na planinama mraz i na 2 m iznad tla.

Već tokom dana se uz sunčano vreme očekuje toplije vreme, a maksimalna temperatura biće oko 20°C - navodi Đurić prilike za dan u kom nas očekuje moguće neprijatno iznenađenje zorom i prijatna promena u drugom delu dana.

U nastavku nedelje očekuje nas početak Miholjskog leta.

- Od četvrtka do kraja sedmice jutra će biti hladna, ponegde i maglovita, a tokom dana pretežno sunčano ili umereno oblačno i toplije. Maksimalna temperatura biće koji stepen iznad 20°C, a u nedelju i početkom sledeće sedmice od 21 do 25°C, u Beogradu do 24°C.

Inače, odlike Miholjskog leta su hladna i magloviuta jutra, ali sunčani i umereno topli dani, kao i stabilno i suvo vreme bez padavina i jakih vetrova - ističe.

Kako kaže, prema trenutnim prognozama, stabilno i suvo vreme i uticaj anticklona, koji bi nam doneo Miholjsko leto, potrajalo bi od sredine sledeće sedmice do oko 12. oktobra, tj. oko nedelju dana.

- Prosečna maksimalna temperatura za početak oktobra je od 19-20 do 23-24°C, a jutarnja od 8 do 12°C. Dakle, početak sledeće sedmice doneće temperature za oko pet stepeni ispod proseka, ali već u sredu sledi porast, pa se u drugoj polovini sledeće sedmice, pa sve do oko 12. oktobra očekuju temperature uglavnom oko ili za koji stepen iznad proseka. Ako izuzmemo prolazne slabe padavine koje se očekuju u ponedeljak, od srede sledi duži niz stabilnog i suvog vremena bez padavina, pa će vremenske prilike i više nego ići na ruku za obavljanje poljoprivrednih i ratarskih radova - kaže meteorolog.