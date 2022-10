U OVIM DELOVIMA SRBIJE DANAS MOGUĆA KIŠA: RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka do KRAJA MESECA!

U Srbiji se danas očekuje prolazno umereno naoblačenje sa severa koje će tek ponegde u Vojvodini i na zapadu zemlje usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok će na jugu biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od pet do 14 stepeni, a najviša od 20 na severu Vojvodine do 27 stepeni u centralnim i južnim delovima Srbije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

U Beogradu će biti umereno oblačno i uglavnom suvo, sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom. Najniža temperatura biće oko 14 stepeni, a najviša oko 24 stepena. Кrajem dana očekuje se razvedravanje, a u toku noći magla.

RMHZ najavio toplo vreme

"Do kraja meseca zadržaće se toplo i stabilno vreme, bez jutarnjih mrazeva i sa maksimalnom temperaturom iznad proseka za ovaj period godine u većini mesta od 20 do 23 °C, samo još danas u centralnim i južnim predelima i veoma toplo, do 27 °C.

Slaba kratkotrajna kiša očekuje se danas ponegde u severnim i zapadnim predelima Srbije", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji je na snazi žuto upozorenje zbog visokih temperatura. Meteo alarm upaljen je za područje Šumadije, Pomoravlja, istočne, jugoistočne i jugozapadne Srbije, kao i za predeo Kosova i Metohije, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Autor: